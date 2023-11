VIDELI SMO KO DAJE SVE OD SEBE, A KO SE PONAŠA INDOLENTNO: Željko Obradović razočaran posle poraza od Igokee

Košarkaši Partizana šokantno su poraženi u "Štark Areni" u utakmici 7. kola ABA lige od Igokee košem Stefana Mudija na dve sekunde pred poslednji zvuk sirene - 89:91.

Gubili su crno-beli i sa -22, vratili su se na nerešen rezultat u poslednjem minutu, ali nisu uspeli da pogode otvorenu trojku. Konkretno to nije uradio Frenk Kaminski.

Trener Željko Obradović čestitao je Igokei na pobedi, a za igru svog tima kaže da su to sve problemi koji se već ponavljaju.

- Želim da čestitam Igokei na zasluženoj pobedi. Odigrali su ceo meč dobro. Mi smo u poslednjoj četvrtini podigli agresivnost koja je bila potrebna da se vratimo u utakmicu i vratili smo se i imali lepu šansu da se to drugačije završi. Nažalost po nas, završilo se tako kako se završilo i Igokea je pobedila. Problemi su isti kada igrate u ovom ritmu. Počeo sam sa postavom za koju sam mislio da će biti motivisana, poslednja stvar koju sam rekao da moramo da se borimo za svaku loptu. Od pet ničijih lopti, svaka je bila njega. To govori sa kakvom željom smo ušli u utakmicu. Poslednja četvrtina, probudili se i uspeli da dođemo do egala, imali otvoren šut za tri poena, desila se mrtva lopta i onda se desilo što se desilo - rekao je Obradović.

Priprema meča bila je kao i svaka druga.

- Ja sam rekao već da je priprema bila kao i svaka druga. Igrali smo na turniru ABA Superkupa protiv Igokee i sve nam je bilo poznato o njima. Mislim da je motivacija nešto što je izuzetno značajno. Činjenica da kada igrači govore o utakmici govore o tome šta rade o napadu i to je prvi problem kada govore samo o tome, a ne o odbrani. Odbrana sve treba da nam da, a ispalo je sve drugačije.

Danas nije bilo Pi Džeja Doužera, a odluka o tome je isključivo Željkova. Komentarisao je i igru ostalih na terenu.

- Što se tiče Pi Džeja, moja je odluka, bio mu je potreban odmor u odnosu na to što nas očekuje. Umor, to je sve. Večeras smo mogli da vidimo da neki daju sve od sebe, a drugi se ponašaju prilično indolentno. Zbog čega je to tako, videćemo, pokušaćemo da ih dižemo.

