JE L' SI TI SLEP, ČOVEČE? SRAM TE BILO! Navijači Zadra ŽESTOKO VREĐALI Mitrovića, a trener se pravi LUD: "Publika je bila sjajna"

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobedu u utakmici 7. kola ABA lige, pošto su danas u Zadru slavili rezultatom 81:74.

Pred ovu utakmicu viđena je žestoka uvertira, zbog sramnog napada na novinare i člana uprave KK Crvena zvezda, koji se dogodio juče.

Navijači se nisu smirili ni na današnjoj utakmici, pa je sa njihove strane opet bilo provokacija.

Naime, navijači Zadra danas su na tribini istakli zastavu ozloglašene NDH, da bi potom i žestoko vređali Luku Mitrovića, zbog čega je moralo da interveniše obezbeđenje.

Ipak, to nije video trener Zadra Danijel Jusup, koji smatra da je atmosfera bila odlična, i da navijači domaćeg tima nikoga nisu vređali.

- Večerašnja utakmica, ako krenemo od prvog poluvremena, mislim da smo stvarno dobro izgledali, da smo bili agilni, imali smo ravnotežu protiv Zvezde, što me veseli. Drugo poluvreme, to nam se često dešava, da treću četvrtinu loše otvaramo. Protivnik nas je stisnuo u odbrani, naše kretnje su bile sporije. To se osetilo, napravili smo veliku rupu. Protiv evroligaške ekipe kakva je Zvezda ta rupa ne sme da bude velika, otišli su na razliku da komforno završe tu utakmicu. Pokazali smo karakter, ali to ću stalno govoriti, da bismo dobili ovakve utakmice, fali nam još jedan igrač, da imamo širinu, intenzitet... Ja bih se zahvalio publici koja je bila sjajna, bila fer, nije vređala. Mi treba tako da se prezentujemo, to je najbolja reklama za KK Zadar i za grad Zadar - rekao je Danijel.

Kurir sport