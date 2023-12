"JOŠ UVEK NISAM VIDEO DA JE NEKO NEKOGA TOLIKO TRPEO" Nedović bez dlake na jeziku o ODLASKU Nejpira - Mnogo smo energije potrošili

Košarkaški klub Crvene zvezda sinoć je organizovao novogodišnji koktel, a prisutnim novinarima obratio se i Nemanja Nedović, koji je na početku svog izlaganja sumirao utiske i istakao da još uvek nije na najboljem mogućem nivou.

- Sve je kako treba, manjak povreda je rezultat rada tokom leta i dobrih priprema koje smo prošli svi sa trenerom Duškom Ivanovićem. Uvek može bolje, ja sam neko ko uvek zahteva mnogo od sebe, najveći sam svoj kritičar, trudiću se da budem još konstantniji i još bolji u narednom periodu koji je jako bitan za klub - rekao je Nedović i dodao:

- Sve utakmice smo izgubili sa pet ili manje poena razlike. U tom trenutku kada se izgubi utakmica to nije najsjajnije, isprazniš se emotivno i fizički, ali onda razmisliš i vidiš da fali to nešto malo što će nam doneti više pobeda na strani. Dobili smo sad Makabi, nadam se da će to biti prekretnica da nastavimo da pobeđujemo u gostima, jer da bi napravio uspeh u Evroligi jako je bitno pobeđivati na strani.

Nedović se osvrnuo i na odlazak Šabaza Nejpira.

- Mislim da smo se sada regrupisali i zbližili od kad je Šabaz otišao i mislim da će nam to mnogo pomoći u daljem radu. Za deset godina karijere nisam video da je neko nekoga trpeo i podržavao, ne mislim samo na klub, kao što smo mi podržavali Šabaza. Mi smo mnogo energije trošili na to, umesto na neke bitne stvari i sada kada je otišao mislim da možemo da se fokusiramo na ono što je nama potrebno i sigurno da će nam to olakšati stvari - istakao je košarkaš Zvezde.

Klub sa Malog Kalemegdana nedavno je zamenio i trenera, pa je umesto Duška Ivanovića na klupu crveno-belih seo Joanis Sferopulos.

- Joanis je sjajan čovek pre svega, o trenerskim kvalitetima neću ni da pričam. Sjajan čovek sa kojim može da se razgovara i dogovara. Zbog njega želim da napravimo uspeh i da mu vratimo na najbolji mogući način za ovo poverenje - rekao je Nedović.

