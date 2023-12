"NEKO ĆE DA POMISLI DA SA MNOM NEŠTO NIJE U REDU" Miško Ražnatović ozbiljno POTKAČIO Partizan i Zvezdu! ZABOLEĆE ih njegove reči!

Čuveni košarkaški agent i prvi čovek Mege, Miodrag Miško Ražnatović, govorio je o Megi i njenim uspesima i tom prilikom "pecnuo" večite beogradske rivale - Partizan i Crvenu zvezdu.

Mega je nedavno proslavila jubilej, 25 godina postojanja. Osim po svom uspešnom radu sa mladim igračima, Mega je postala svetski poznata i kao jedini tim izvan teritorije SAD koji je u tri navrata imao po tri igrača izabrana na istom NBA draftu i rekordnih 15 draftovanih igrača, među kojima su i dvostruki MVP i aktuelni šampion NBA lige Nikola Jokić, kao i najkorisniji igrač Evrolige i dvostruki šampion najjačeg evropskog takmičenja Vasilije Micić.

Alfa i omega kluba, čovek koji za sebe kaže da je predsednik navijača Mege, ponosno je istakao da je Mega trenutno najuspešniji klub u Srbiji.

"Neko će da pomisli da sa mnom nešto nije u redu, ali svi oni kojima je Mega u srcu i koji rade nešto za klub trebalo bi da budu ponosni. Zašto? Zato što je Mega u ovom trenutku sigurno najuspešniji košarkaški klub u Srbiji" kaže Ražnatović i obrazlaže svoje reči:

"Košarkaški klub ne čine samo seniorske ekipe. Seniori Zvezde i Partizana igraju u Evroligi i svakako su bolji, mada to nisu pokazali u direktnim duelima ove godine. Seniorski tim je samo delić, klub čini nešto drugo. U ovom momentu naši pioniri nemaju nijedan poraz, kadeti imaju jedan. Ono što je meni najdraže je što je Megina lepša polovina Art basket ubedljivo prva, bez poraza. Nama u mlađim selekcijama pobede nisu ideja, već nešto drugo, ali uz to nešto drugo dolaze i pobede."

foto: KK Mega/Ivica Veselinov

Pomenuo je i dvostrukog MVP Nikolu Jokića, a onda iskoristio priliku da "bocne" večite rivale koji vode borbu oko termina za trening u "Areni".

"Da se ne vraćamo u prošlost i da pričamo da ima jedan tim koji ima dvojicu igrača sa NBA prstenom, MVP NBA lige, MVP plej-ofa, to nije tako važno. Mega je jedini tim koji je svojim radom, poslovanjem i pameću uspeo da obezbedi svoj dom i da igra u dvorani 'Mega factory' koja je samo naša i možemo da je koristimo 24 sata. Ne moramo da ulazimo u medijske ratove ko će kad da trenira. Sve to zajedno dovodi do zaključka da sam u pravu i da je Mega trenutno najuspešniji klub u Srbiji, što automatski znači i da je najuspešniji klub u bivšoj Jugoslaviji", zaključio je Ražnatović.

Kurir sport/Mondo

