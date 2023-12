"NISAM NI ZNAO ŠTA JE KOŠARKA, ŽELEO SAM DA BUDEM VOJNIK" Bruno Kaboklo otkrio: "Posle duela sa Jokićem sam se PROMENIO"

Bruno Kaboklo za kratko vreme uspeo je da uđe u srca navijača Partizana.

Centar iz Brazila pruža odlične partije u crno-belom dresu, a sada se u razgovoru za Mozzart sport dotakao brojnih zanimljivih tema.

Priču je počeo od ranog detinjstva.

- Kao klinac hteo sam da budem vojnik, ne znam ni ja tačno zbog čega. Svidelo mi se kako vojnici izgledaju, kako ih svi poštuju. Ipak, majka je bila ta koja je čitavu moju porodicu gurala ka sportu i tako je sve počelo - počeo je priču za Mozzart sport Kaboklo, pa nastavio:

- Dok sam odrastao nisam ni znao šta je košarka, niti ko je igra. Na ulici sam uvek igrao fudbal ili odbojku. Živeo sam u malom gradu gde nije bilo nasilja. Svako je svakoga poznavao i imao sam prelepo detinjstvo. Majka je htela da treniram odbojku jer su taj sport trenirale moje sestre. Došle su do profesionalnog nivoa, igrale u Americi, ali na kraju su one bile te koje su mi otkrile košarku, savetovale majku da krenem tim putem i tako je sve počelo. Sa 12 godina sam krenuo da treniram, išao sam možda na tri treninga nedeljno autobusom do hale koja je bila sat vremena od moje kuće.

foto: Starsport

Govorio je potom i o privikavanju na život u Srbiji.

- Nikada nisam mislio da ću živeti u Srbiji kada sam odrastao, ali ono što mi je odmah postalo jasno je da su ljudi u Srbiji emotivni i pasionirani ljubitelji sporta baš kao što je slučaj u Brazilu. Tako da se osećam kao kod kuće. Svi se ophode prema meni sjajno, kako ljudi u gradu, tako i u klubu. Od prvog dana kada sam ušao u svlačionicu, svi mi pomažu.

Istakao je i da mu je po dolasku u Beograd najviše pomogao Džejms Naneli.

- Svi su bili otvoreni i velikodušni. Amerikanci su mi baš pomogli, pre svega Džejms Naneli. Stalno priča sa mnom, daje mi savete. Moram da pomenem i Smailagića, igrali smo jedan protiv drugog u Americi kada smo bili u razvojnoj NBA ligi. Imam dobru konekciju sa njim - otkrio je Kaboklo, a zatim dodao:

- Rekli su mi da ću dobiti veliku količinu informacija i da se nikada ne plašim da pitam bilo koje pitanje. Naravno, pomogli su mi oko stvari u životu, gde da nađem stan, neke osnovne stvari da mi olakšaju život u Beogradu.

Govorio je i o navijačima.

- Volim da pričam sa ljudima, volim interakciju sa navijačima. Generalno mislim da što je bolja konekcija sa navijačima pomaže i nama na terenu. Zaista se osećamo da imamo igrača viška na parketu kada igramo u Beogradu. Sećam se prve utakmice, pet minuta sam osećao leptiriće u stomaku. Nisam mogao da dođem sebi. Posle toga sam uspeo da se naviknem i od tada sam na terenu smireniji i sjajno se osećam.

foto: Starsport

A i košarci u Brazilu.

- Napreduje košarka u Brazilu, neki timovi imaju veliki broj navijača, ali nije to ni blizu sa ovime što ima Partizan. Doduše zna se šta je fudbal u Brazilu.

Zatim se Kaboklo dotakao i susreta sa Nikolom Jokićem.

- Kada sam čuvao Jokića sam shvatio da moram da nabacim kilažu, on je bio mnogo teži od mene. Bilo je nemoguće da ga zaustavim. Posle toga sam se fokusirao na težinu i mišićnu masu kako bih bio što bolji centar. Trudio sam se da ga čuvam jer sam dobar atleta, ali je baš teško. Ne znam... Uvek sam se trudio da pronađem neki način. Da sam možda imao više vremena, možda bih nešto i uspeo protiv Jokića. Moj mentalitet je da uvek pokušava da pronađem način da zaustavim protivnika, ali on je definitivno već sada legendaran igrač.

Bruno Kaboklo je veliki prijatelj sa Jagom Dos Santosom iz Crvene zvezde.

- Sa Jagom sam otišao u Nemačku, tamo sam se dobro navikao na Evropu i bržu košarku. Pričamo stalno sada kada smo u Beogradu. Jago je fantastičan košarkaš, on je moj prijatelj, sada i rival. Moram da priznam da mi prija što je ovde, obojica smo daleko od kuće, pružamo jedan drugom podršku. Jedva čekam da igram jedan protiv drugog, biće to sjajno. Pričao mi je malo o derbiju. Kaže da su navijači ludi, da nikada nisam iskusio takav meč. Da se dešava svašta i da je prava ludnica. Jedva čekam da vidim to.

foto: Starsport

Za kraj, dotakao se i Željka Obradovića.

- Željko Obradović je neki potpuno drugi nivo. On vidi košarku na neki sasvim drugačiji način, nisam ni blizu da shvatim kako to on sve vidi. Najviše mi pomaže oko malih detalja, a kada kod mi nešto kaže, pokušvam da to primenim u svojoj igri. Definitivno je najbolji trener sa kojim sam do sada radio. Svaki dan pokušava da nam pomogne da poboljšamo igru, a generalno mislim da je on glavni razlog zbog čega pobeđujemo utakmice, takođe i asistenti su vrlo posvećeni svemu - zaključio je za Mozzart sport Bruno Kaboklo.

Kurir sport / Mozzart sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:05 Partizan, trening, Bruno Kaboklo