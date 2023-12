"DUGO SAM PLAKAO, NISAM MOGAO DA SE SMIRIM" Srpski košarkaš ovo nije uspeo da preboli: Utakmica karijere i odigram DVA MINUTA!

Reprezentativac Srbije i košarkaš Virtusa, Ognjen Dobrić, govorio je o najbolnijem momentu u karijeri.

Dobrić je blistao na Svetskom prvenstvu u Manili, bio je jedan od ključnih igrača u našoj reprezentaciji. Nažalost, na startu velikog finala protiv Nemačke doživeo je ogroman peh - povredio se i nije mogao da pomogne saigračima u nastavku meča, a mnogi veruju da je taj detalj verovatno odlučio ishod finala.

Na pitanje da li bi Srbija osvojila titlu da se nije povredio, Ognjen odgovara:

"Ne znam, teško pitanje. Jako mi je bilo žao što nisam bio deo toga. Ne samo da li bismo osvojili, to je diskutabilno. Mislim da mi je bilo jako krivo, nisam mogao da se smirim, plakao sam dugo. Posle svega što sam prošao, od priprema, poraz od Italije, situacija sa Borišom, došli smo do finala timskom igrom i pokazali smo da imamo nešto u sebi. Dođemo do finala, najveća utakmica u mojoj karijeri sigurno i ja ne budem deo toga zbog povrede. To mi je teško palo", kaže Dobrić za "Sport klub" i dodaje:

"Da li bismo osvojili ja ne znam. Možda bih imao najgoru utakmicu, najgori na terenu ne zna se… Stavrno mi je bilo žao što nisam bio deo toga, nego samo dva minuta".

On je istakao da je atmosfera u reprezentaciji bila odlična, da su igrači verovali u svoj rad i da je Mundobasket bio čista "desetka" za Srbiju.

