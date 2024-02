"GREŠKA JE ŠTO SMO SIŠLI SA POSTOLJA" Aco Petrović otkrio istinu o NAJVEĆEM SKANDALU HRVATA: Iz Zagreba stigao mig da to uradimo!

Proslavljeni hrvatski košarkaš i trener, Aleksandar Aco Petrović, prisetio se velikog skandala koji se dogodio tokom svečane ceremonije dodele medalja na Evropskom prvenstvu u Atini 1995. godine.

Tog 2. jula 1995. godine Hrvati su napravili jedan od najsramnijih poteza u istoriji košarke. Jugoslavija je u Atini postala šampion Evrope savladavši Litvaniju 96:90, a Hrvati, koji su se nešto ranije izborili za bronzu pobedom nad Grčkom, otišli su sa pobedničkog postolja pošto su im dodeljene medalje.

Nisu hteli da slušaju jugoslovensku himnu niti da pozdrave uspeh "plavih" košarkaša.

Od tog skandala prati ih prokletstvo, jer od tada nisu osvojili nijednu medalju!

Tadašnji selektor Hrvatske Aco Petrović otkriva da je odluka o silasku sa postolja bila političke prirode.

"Sećam se i našeg napuštanja podijuma...A ako me pitate da li je to bila greška – da, ali ako gledate kroz prizmu 2024. godine, ali ako se vratimo na 1995. godinu, svi znamo kakva je bila situacija… Činjenica je da je bio uspostavljen nekakav telefonski most između dvorane u Atini i Zagreba. Činjenica je da došao nekakav mig da se napusti postolje i to se desilo. Ali mislim da je to velika greška koja je napravljena", izjavio je Petrović u intervjuu za N1.

