UŽIVO! IGOKEA - PARTIZAN: Crno-beli na gostujućem terenu, a pred svojim navijačima imaju PRVU MEČ LOPTU!

IGOKEA - PARTIZAN 0:0

Pre meča:

Košarkaši Partizana gostuju Igokei u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige u Laktašima. Utakmica počinje u 18.00 časova, a regionalni šampion vodi 1-0 u seriji.

Crno-beli su slavili pred domaćom publikom rezultatom 94:85, a želeće da reše seriju na gostujućem terenu. Ipak, očekuje se da Partizan ima veću podršku sa tribina od domaćina, jer Grobari tradicionalno pune halu u Laktašima.

Ukoliko savladaju Igokeu, crno-bele u polufinalu čeka Budućnost koja je sa 2-0 bila bolja od Zadra.

Željko Obradović

- Pred nama je druga utakmica protiv Igokee. Imali smo nekoliko dana da se posvetimo njenoj pripremi i da u Laktaše krenemo sa nepromenjenom ambicijom, a to je završetak ove serije. Ekipa Igokee je pokazala da je u stanju da igra na visokom nivou i samo uz maksimalno poštovanje domaćeg tima i visok nivo koncentracije mi možemo do pobede. Nadam se i da će nam naši navijači pružiti podršku na isti način kao i svaki put do sada u Laktašima - rekao je trener Partizana