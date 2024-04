SADA BIH MU ODUZEO DRŽAVLJANSTVO I ZABRANIO ULAZAK U ZEMLJU! Nisu mu oprostili IZDAJU! Embid dobio brutalnu poruku iz Francuske!

Bivši reprezentativac Francuske Frederik Vajs žestoko je isprozivao prvu zvezdu Filadelfije Džoela Embida jer je odlučio da na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu brani boje reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

On je podsetio da je Kamerunac pre dve godine tražio i dobio pasoš Francuske jer je želeo da predstavlja tu zemlju na OI, a onda je promenio odluku i naprasno postao reprezentativac SAD.

"Mislim da je taj dečko sjajan igrač onoliko koliko je 'prljav' tip. Mrzim ga zbog stvari koje je uradio. Mislim da nema poštovanje za Francusku i za ljude koji traže francuski pasoš, a ne dobiju ga. I dobio ga je, s obzirom na okolnost da je vrhunski sportista. Mislim da je to skandalozno i sramotno. Ne interesuju me izgovori, jer su to njegove reči, a njegove reči ne vrede ništa", kao je Vajs u jednoj radio-emisiji.

"Moramo da jednu stvar stavimo u kontekst: Žoel Embid je vrhunski košarkaš. Bio je MVP NBA lige prošle godine i zato je Francuska odlučila da mu da pasoš, jer je na sportskom nivou imao sjajna ostvarenja. Što se mene tiče, živimo u eri sportskog biznisa i sada biramo reprezentaciju prilično slično kako biramo i klub. Ko mi daje bolju ponudu? Ko mi daje najbolju šansu da pobedim? Tamo ću da idem. I nažalost, to je svuda prihvaćeno", dodao je Vajs.

On je podsetio da je Embid počeo proces za dobijanje francuskog pasoša 2021. godine i naglasio da je centarf Filadelfije i tada znao da će Sjedinjene Države biti veliki favorit da osvoje zlato na Olimpijskim igrama 2024. godine.

"Pamtite šta se dogodilo 2021? Bili smo u finalu protiv SAD i konačna razlika bila je tesna. Francuska je uvek bila u ešalonu najboljih izazivača", rekao je Vejs podsećajući na finale Olimpijskih igara u Tokiju, u kojem je SAD tesno pobedio Francuze, 87:82.

"Sada bih mu oduzeo francusko državljanstvo i zabranio bih mu ulazak u zemlju. Nećeš igrati na Olimpijskim igrama. Doći ćeš na aerodrom sa reprezentacijom Sjedinjenih Država i reći ćemo ti: 'Nemaš pravo da uđeš na teritoriju, idi svojoj kući. Ti si Kamerunac, ti si Amerikanac, ti nisi Francuz, odlazi!'", poručio je bivši reprezentativac Embidu.

