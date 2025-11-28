U 13 časova se sastaju čelnici crno-belih i trener koji je dao neopozivu ostavku.
UŽIVO: Pada odluka da li Obradović ostaje trener Partizana! Ovo su svi detalji
Da li će Željko Obradović da ostane na klupi Partizana? Odgovor na to pitanje dobićemo posle sednice Upravnog odbora kluba na kojoj će prisustvovati i sam trener.
Posle toga očekujemo zvanično saopštenje crno-belih.
12:57
Početak - 13 časova
Očekuje se sednica rukovodstva Partizana i trenera Obradovića počne u narednim minutima.
11:59
Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana?
