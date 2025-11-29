Slušaj vest

Kako su objavili iz KK Partizan, a potom obrisali vest sa svog sajta, doskorašnji trener Željko Obradović više nije trener tog kluba! 

Podsetimo, sastanak Upravnog odbora košarkaškog kluba Partizan i trenera Željka Obradovića koji je trebalo da bude održan danas je odložen. Na tom sastanku je trebalo da bude reči o tome da li će Obradović, koji je u sredu podneo ostavku, ipak ostati na klupi crno-belih.

Sastanak je odložen za početak sledeće nedelje jer pojedini članovi Upravnog odbora trenutno nisu u zemlji.

Na sastanku uprave kluba juče je sa funkcije smenjen dosadašnji sportski direktor Zoran Savić.

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Željko Obradović
Željko Obradović i košarkaši Partizana
Ostoja Mijailović i Željko Obradović
Željko Obradović i Ostoja Mijailović

Grobari dočekuju Željkoa Obradovića na Aerodromu Izvor: Petar Aleksić