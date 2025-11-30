MIJAILOVIĆ OTKRIO DETALJE ODLASKA OBRADOVIĆA: Sve smo nudili da ostane! Željko je sam birao igrače! Dvojica buše klub! Ako je ostavka rešenje, daću je večeras
Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, bio je gost specijalne emisije "Direktno sa Minjom Miletić" na TV Euronews.
Prvi čovek crno-belih je pričao o detaljima šta se sve dešavalo poslednjih dana u klubu kada je u pitanju odlazak Željka Obradovića.
HRONOLOGIJA DOGAĐAJA U PARTIZANU
Da monotonija u životu ponekad nije loša, pokazao je primer Košarkaškog kluba Partizan.
U poslednjih nekoliko dana bilo je više nego zanimljivo, a epilog svega je odlazak Željka Obradovića sa mesta šefa struke. Otišao je i sportski direktor Zoran Savić, navijači su jasno poručili kome daju podršku, a najmanje se pričalo o timu i onome što ih očekuje u nastavku sezone, a tu je pre svega utakmica protiv Bajerna u četvrtak u Evroligi.
Da nešto ne štima u klubu, bilo je već jasno u Lionu na meču protiv Asvela. Iznenada je Tajrik Džons izostao iz tima zbog povrede, a Partizan je sramotno počeo utakmicu i gubio 16:2.
Obradović je tokom meča ušao u verbalni sukob sa Tajrikom Džonson, a posle meča je je žestoko kritikovao svoje igrače, govoreći o upotrebi mobilnih telefona u svlačionici.
Scenario se ponovio na utakmici protiv Fenerbahčea. Na dan utakmice šok za navijače Partizana, Džabari Parker je iznenada izostao iz tima zbog povrede. Usledio je težak poraz, a deo navijača je još tokom meča napustio Arenu, nešto što se nikada ili retko kada događalo.
Usledio je kratak predah i pobeda nad Studentskim centrom uz briljantnu igru Džabarija Parkera. Ali je to bio samo incident, a ne pravilo.
Gostovanje Panatinaikosu za Partizan je teško čak i kada je na vrhuncu forme. A kamoli u ovakvoj situaciji. Epilog - težak poraz uz neverovatnu seriju 25:0.
Obradović je bez ikakvih emocija sa klupe ispratio kraj meča. Dobrim poznavaocima prilika već tada je bilo jasno da se nešto sprema.
Sutradan, 26. novembra, prvo stidljivo u medijima, a potom zvanično kroz pismo Željka Obradovića, potvrđeno je - Partizan mora da traži novog trenera.
Usledila je reakcija Ostoje Mijailovića, koji se zahvalio Obradoviću.
Izgledalo je da je tu kraj. Međutim, navijači nisu dali. Priredili su doček kakav nije viđen u istoriji ove zemlje. Više hiljada pristalica crno-bele boje na aerodromu je podsetilo Obradovića da je ugovor potpisao s njima.
Tog dana je na hitno zakazanoj sednici Upravnog odbora izglasano da se odbije ostavka Obradovića, i da mu se daju odrešene ruke.
Činilo se da je na pomolu kopernikanski preokret.
Obradović i uprava kluba našli su se oči u oči u petak 28. novembra.
Ipak, pomaka nije bilo. Osim što je sportski direktor Zoran Savić otišao.
Iako je najavljen za dan kasnije, novi sastanak nije održan. Te subote 29. novembra, navijači su se okupili ispred Arene gde je trebao da se održi prvi trening posle Atine. Željka, naravno, nije bilo tu, nije bilo ni njegovih najbližih pomoćnika Androića i Ibanjeza, a trening su trebali da vode Aleksandar Matović i Mirko Ocokoljić. Trebali, ali nisu, pošto trening nije održan.
Nekako u to vreme Partizan je objavio na svom sajtu saopštenje da Obradović nije prihvatio ponudu da nastavi sa radom. Tu objavu je klub povukao, pa je ubrzo vratio.
Navijači Partizana su saznali za taj manevar kluba, pa su pokušali da uđu na trening. Došlo je guranja sa policijom, a situaciju je pokušao da smiri kapiten Vanja Marinković. Izašao je pred navijače i ispred tima održao kraći govor.
Bajern?
Želeo bih da bude mirna atmosfera, i da na dostojan način ispratimo Željka.
Video sam da neki navijači pozivaju da navijači upadnu na teren kod igrača. Ako treba da skandiraju, neka mi skandiraju, ali fizički ne sme da se desi da neko uđe na teren. Situacija mora da se umiri, Partizan mora da živi dalje. Partizan ima 80 godina, stariji je od mene, Željka... Partizan je iznad svih nas.
Izborna godina
Ako rezultati ne budu dobri?
Sledeća godina je izborna. Neka se pojave svi stručnjaci koji misle da mogu da vode klub.
Danas Partizan ne duguje nikom ništa i ima pare na računu. Ljudi koji daju 7.5 miliona klubu, oni ne prave nikada nijedan problem.
Ostavka
Ako ostavka ove uprave rešava problem, večeras ćemo da je podnesemo.
Kada sam došao, Partizan je dugovao 15 miliona evra, a imao budžet 1.3 miliona. Sada imamo pet miliona na računu.
Ako sam ja kriv što su Željko i igrači imali problem, neka meni skandiraju na svakoj utakmici.
Moramo da se stabilizujemo. Ovo je tek 30 odsto sezone. Mi imamo sada 4-9, situacija nije izgubljena. Uz podršku svih navijača, grobara, da se konsolidujemo. Igrači koji neće, raskinućemo sa njima ugovore.
Koliko god je teško što je Željko otišao, klub mora da nastavi da živi.
Ko god hoće, neka dođe i podnese kandidaturu. Kada sam dovodio Željka bio sam najveći predsednik u Evropi. Sada sam najgori predsednik u Evropi, iako Željko sam odlazi.
Ista situacija je bila i sa Trinkijerijem. Čovek je došao, prihvatio uslove. Podneo je ostavku posle onog skandala kada su nam uzeti rezultati tokom korone. Mene su optužili da sam ga oterao. Ja ne znam šta su ciljevi ljudi koji spinuju. Znam ko daje naloge da se vesti spinuju, koja daje cifre plata... Željko se nikada nije mešao u rad uprave. Gledao je samo svoj deo posla.
Da li bi nešto drugačije uradio?
Možda bih ga ranije nazvao.
Nikad nisam imao problem. I kada sam zabranio navijačima da ulaze bez ulaznica, bio sam tu. Vređali su i Duška Vujoševića, i Dragana Kićanovića... Zašto nikada više nije došao na utakmicu? Vrećali su i Sašu Danilovića, i Toleta Karadžića, i Žarka Zečevića, i Dragana Đurića... Sve nas koji vodimo Partizan su vređali. Velika je nepravda prema ljudima koji unose novac.
Novi trener?
Sve ovo što se dešava, ne zaslužuje da se dešava klubu. Ne zaslužuje ni Željko Obradović, ni članovi Upravnog odbora koji izdvajaju veliki novac.
Ovakav sistem koji smo stvorili, da je najzdraviji u Evropi, neće tako lako urušiti.
Što se tiče novog trenera, mogu samo da kažem da se nismo čuli ni sa jednim.
Sa Trinkijerijem sam se poslednji put čuo kada je dao ostavku.
Postoji rok za novog trenera, ostao je stručni štab. Vlada Androić je takođe podneo ostavku. ostali treneri su ostali i nastaviće da rade.
Odnos države
O tome sam mnogo puta pričao. Partizan je klub, svi volimo veliki budžet. Isplatiti 27 miluona evra znači da mesečno isplaćujete 2.5 miliona evra. Oduvek smo imali podršku države.
Ja sam zadužen za finansije i mogu da kažem da imamo poštovanje države.
O tačnim platama i primanjima neću da pričam. Postoje zvanični podaci. Sve što smo potpisali, sve smo isplatili. Država je pružala podršku i sve što je obećala , to je i ispunila.
Bojkot?
Ova ekipa koja pušta spinove i koja šalje ljude da plaše igrače, nije svesna kakve tenzije pravi pred derbi sa Crvenom zvezdom.
Bio sam optuživan, izmišljali hiljadu afera, ali sam sve preživeo.
Igrači moraju da nastave da igraju. Klub i ja moramo da ih zaštitimo. Oni koji su pravili probleme biće kažnjeni.
Samostalni odlazak igrača?
Svi igrači koji su pod ugovorom moraju da poštuju ugovor. Ne mogu mimo kluba.
Moj predlog je Žarko Paspalj za sportskog direktora
Ostoja Mijailović je rekao da će njegov predlog za sportskog direktora biti Žarko Paspalj, ali da i drugi mogu da predlože drugog kandidata.
Igrači se plaše dešavanja u četvrtak
Zato što su poslati ti momci da razbijaju u Areni, igrači se plaše za četvrtak. Mora da se skine pritisak sa igrača.
Rešićemo problem zašto oni ne slušaju.
Dvojica vode organizovanu hajku protiv kluba, organizovali su incidente ispred Arene
Klub ima stabilan budžet, ima 27 miliona budžet i sve je isplaćeno.
Ja sam ušao u klub 3-.5 godine pre Željka.
Da su pare kasnile, da imamo problem sa parama, možda bi uprava mogla da se proziva za legitimitet.
Jučerašnji skup navijača, koji su takođe emotivno pogođeni odlaskom Željka, skupili su se tu da vide Željka.
Jedan od čoveka koji nam pravi probleme je Ratko Čakarević, koji je jedne godine posle osvojenog kupa skinuo pločice na peharu. Drugu osobu neću da pominjem.
Ljudi su na protest došli na mirni protest. Tada su se pojavili organizovani momci i počeli da razbijaju stakla. Njih su organizovale te dve osobe. Prepoznali su ih članovi našeg obezbeđenja. Ne razumeju da ugrožavaju bezbednost igrača.
Neslaganje sa Željkom?
Za 4.5 godine nikada nisu postojala neslaganja sa Željkom Obradovićem.
Pitaju me zašto sa Željkom nisam produžio ugovor? Zato što moj mandat traje do kraja sezone. Nisam mogao da mu garantujem produžetak ugovora.
Nikad nisu postojale tenzije, čak ni oko produžetka ugovora. Pričali smo kako da nastavimo saradnju još dve sezone dok sam ja predsednik, da ja mogu da mu garantujem ugovor. Tu je bio i Kićanović.
Govorili su, a šta ćeš ako te neko zove i kaže, nemoj da produžiš ugovor sa Željkom? Rekao sam da ću tog dana da potpišem ugovor i ja da dam ostavku. Željko mi je tada rekao: Nemoj ti nigde da ideš, ne znam nikoga ko je više uradio za Partizan.
Zvao sam Kiću i mnoge prijatelje, da se vrati u klub
Zvao sam Kićanovića posle sastanka. Hteo sam da se nađemo sa Željkom i da ga ubedimo da ostane. Kića je zvao posle 10 minuta, rekao mi je da se čuo sa Obradovićem i da mu je rekao da je odluka konačna.
Zvao sam preko 20 njegovih i mojih zajedničkih prijatelja, da povuče odluku i da se vrati u Partizan.
Videlo se da su igrači nezadovoljni
Željko se žalio da ga neslušaju. To se videlo prilikom nekih izmena, na primer. Niko ne zna da odgovori zašto su igrači to radili. Plaćeni su na vreme, visoko plaćeni. Nemaju zašto da budu nezadovoljni. Hteli smo da održimo sastanak sa igračima, da im se predoči da nemaju razlog za nezadovoljstvo, ali je Željko podneo ostavku.
Nedisciplina u ekipi
Mi smo imali problem sa tučom trojice naših košarkaša, koji su naneli štetu klubu. Rekli smo da je jedan od tri cilja, disciplina u ekipi.
Rekao sam Saviću da postupa po disciplinskom pravilniku i on je kažnjavao svako kašnjenje na trening i svaku vrstu nediscipline. Pokušali su kaznama da rešimo nedisciplinu.
Tražio sam da mi ponove situacije, kakvo je to nepoštovanje, šta rade... Saznali smo da neki igrači psuju stručni štab. Sa nekim igračima ćemo verovatno raskinuti ugovore. Mi nemamo nikakva dugovanja, sve je isplaćeno.
Povreda Karlika Džonsa je bila nesreća koja je poremetila sve u timu. Željko je preko njega komunicirao sa timom, i sve se to poremetilo posle povrede.
Predložili su Kalatesa i Fernanda, mi smo prihvatili.
Ulaznice za Miška Ražnatovića?
Željko Obradović je uvek kupovao ulaznice, tu sede prijatelji i porodica.
Miško Ražnatović kupuje sezonsku kartu i ne sedi na tim mestima.
Džabari Parker
Željko Obradović je donosio konačnu odluku o svakom igraču.
Moje je bilo da izdvojim finansije. Neću da pričam koliki je ugovor, ali je najveći u istoriji Partizana.
Dilan Osetkovski?
Nije tačno da je Osetkovski došao mimo Obradovića i Savića. On je potpisan na početku sezone. On je imao spornu situaciju sa doping testom. Zoran je tvrdio da ugovor verovatno neće važiti, jer u Španiji ne opraštaju nikakve opijate. Svi smo čekali konačnu odluku. kada je komisija donela pozitivnu odluku, ugovor je postao pravosnažan.
Obradoviću nuđeno mesto u klubu
Zašto Obradoviću niste ponudili mesto u klubu?
Rekao sam mu kod prvog razgovora da može da ostane i da bira. On je rekao da želi da izađe iz sistema.
Bila je jako tužna situacija, neki ljudi koji su vodili zapisnik su plakali.
Bili smo spremni sve da uradimo da ostane
Desila se sednica Izvršnog odbora sa Obradovićem. Saopštio sam mu da se mi ne slažemo sa ostavkom i da smo spremni na sve da on ostane. Svaki član IO su jasno i nedvosmisleno rekli da mora da ostane.
Ako treba da isečemo sve ugovore, da ih isečemo i zamenimo po bilo koju finansijsku cenu. Ne postoji stvar koju nismo bili spremni da uradimo da Željko ostane.
Željko je rekao da ga rezultati lično pogađaju, da mnogo voli klub, da ga igrači ne slušaju i da on više ne može. Rekao je da je doneo odluku i da je neće povući.
Rekao sam mu da to nije način da ode. Rekao sam mu i da ćemo promeniti ciljeve, ako treba da budemo poslednji, ali da treba da ostane trener.
Mijailović o prvom sastanku Izvršnog odbora
Prvi sastanak Izvršnog odbora protekao je u tome da su svi bili izbezumljeni i da su svi podržali Obradovića da ostane. Atmosfera je bila "ovo moramo da završimo po cenu života". Obradović je značio više od same trenerske pozicije.
Poslao sam mu poruku da smo jednoglasno odbili ostavku i da ćemo učiniti sve da ostane na poziciji trenera. zamolio sam ga da sutradan sednemo i porazgovaramo.
On me je zvao da se vidimo posle njegovog povratka u Beograd.
Jasno sam mu saopštio da je njegova ostavka jednoglasno odbijena. Niko iz Izvršnog odbora nije prihvatio Obradovićevu ostavku, pa ni Čakajac kao najveći sponzor. Mi smo svi iz Čačka. On je bio na putu, bio je na "konferens kolu", sat vremena je pričao sa nama.
Mijailović o svom prvom obraćanju javnosti
Na sajtu kluba se objavljuje zahvalnost kada neko od trenera ili igrača ode. To je po automatizmu. Pi-ar služba to radi i na mom nalogu. Nigde u mom prvom oglašavanju ne piše da se zahvaljujem na ostavci.
Mijailović o pismu Obradovića
Željko me je pozvao i rekao da je sastavio pismo. Poslao ga je pi-aru kluba Ivanu, da ga sredi. Ja sam bio izbezumljen. Komunicirali smo oko tog pisma, u kom obliku da se objavi. Nisam ja ništa promenio, jedina dilema je bila da li se piše neopoziva ili konačna odluka. Ivan, pi-ar, mu je poslao poruku, a on je odgovorio da je to to. Potvrdio je da je to konačna verzija. On je sa pi-arom usaglasio tekst pisma, ja se uopšte nisam mešao. Ja nisam uticao na pismo, za to imamo i dokaze.
Obradović me je dan posle Panatinaikosa obavestio o ostavci
"Nisam mogao da verujem kada sam video drugo poluvreme i 25:0. Kao brod koji udara u stenu. Video sam Željka prekoputa, a malo je falilo da mi pođu suze. Celu noć nisam spavao. Imao sam sutradan u 10 sati sastanak. Stiže mi poruka od Obradovića, da li imaš tri minuta? Pozvao sam ga, a on mi je rekao: Doneo sam odluku, saopštio sam je stručnom štabu, podnosim ostavku, ja ovo ne mogu da izdržim. Umoran sam od svega ovoga. Partizan volim i ne mogu da prihvatim ove loše rezultate."
Kada je završio, rekao sam, sačekaj malo. On mi je rekao da neće promeniti odluku, i da će zvati pi ara kluba da sastavi pismo.
Bio sam izbezumljen. Uhvatio sam prvi let za Beograd, a kada sam stigao video sam prve vesti o tome.
Obradović pre puta u Atinu prvi put pomenuo ostavku
Postoji dešavanje pre odlaska u Atinu, a gde se Željko požalio na ponašanje igrača, da ga ne slušaju, gde je rekao da nema rešenje.
Dan pre odlaska u Atinu zakazao sam sastanak sa Zoranom Savićem, Željkom Obradovićem i celim njegovim stručnjim štabom, gde je jedina tema bila ponašanje igrača. Rekao sam im da imaju maksimalnu podršku kluba. Željko je izneo da igrači nemaju poštovanja prema njemu i da on nema rešenja. Tu se prvi put desila situacija da je on pomenuo ostavku. Rekao sam da nije tema ostavka, već kako da popravimo situaciju. Zaključak sastanka je preporuka da sa svim igračima obavim sastanak, da su sve obaveze isplaćene i da moraju da poštuju stručni štab.
Mijailović: Obradović nije više trener
Ostoja Mijailović potvrdio da Željko nije više trener:
"Nažalost, Željko Obradović nije više trener Partizana".
