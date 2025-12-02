Slušaj vest

Sada se oglasio i najtrofejniji evropski trener i objasnio zašto i pod kojim okolnostima je došlo do takve odluke koja je zaista uzdrmala celokupnu košarkašku javnost.

"Prošlu sredu sam se odlučio na izuzetno težak korak, da preuzmem odgovornost za sve ono što se loše dogodilo u ovoj sezoni i naravno da sam ostao pri svojoj odluci. Dobio sam nebrojeno poziva i poruka od svih vas kojima je Partizan u srcu, kao i meni. Razlog što se obraćam danas je taj što ste vi tražili to od mene. Odluka koju sam doneo je veoma teška, a sve što se dogodilo posle toga, nisam mogao da utičem na to", započeo je Obradović, pa u dahu nastavio:

"Mnogo mi je teško da se prisetim sve što smo prošli zajedno sa Partizanom. Ispisali smo priču koja će teško ikada više biti ponovljena, ali to isključivo zavisi od vas samih, navijača Partizana koji su pravili atmosferu koja je prepoznata u svetu. Vi ste najveća snaga Partizana. Čak i u porodici kada se nešto desi, najbolje je da i ostane u porodici".

"Imao sam priliku da vidim da se svi ljudi ne ponašaju tako, da se iznose stvari koje su trebalo da ostanu u klubu. Moje obraćanje u sredu kada sam odlučio da uzmem odgovornost za sve što se dešava bilo takvo, saopštenje koje je bilo veoma kratko, sve što sam rekao u tom saopštenju stojim i dalje iza toga. Ono što se desilo posle toga je nešto što nisam voleo da se dogodi“, počeo je Obradović.

Dotakao se još jednom trenutka kada je prelomio da ponudi ostavku posle poraza od Panatinaikosa.

„Moram da razjasnim neke situacije, u utorak uveče sam posle utakmice koja je bila veoma teška za mene razgovarao sa stručnim štabom i rekao da je to moj sledeći korak. To je bila odluka u koju sam bio siguran da je dobra, pre svega za klub i nastavak ono što sledi za Partizan. Tu odluku sam saopštio predsedniku kluba, razgovor je bio korektan, on je razumeo moje razloge i rekao je da me je video na utakmici i da je shvatio da je to jedino što mogu da uradim u tom trenutku. Dogovorili smo se da ja budem taj koji će da izađe u javnost da to saopštim, a da to ne bude klub. Dogovor je da se to uradi sledeći dan. Nažalost, informacije kao i uvek kruže, vrlo je teško kontrolisati ih. Dolazi do medija, otišlo je u etar da se spremam da podnesem ostavku. Rešio sam da se oglasim istog dana i napravio sam to obraćanje vama, navijačima Partizana. Zvao sam portparola kluba i da nazove predsednika i da zajedno donesemo odluku da je to to. Bili su saglasni sa svim što sam napisao, jedino je klub, predsednik kluba tražio da dodam u delu gde prihvatam svu odgovrnost, da je to neopoziva ostavka jer će njemu i članovima Upravnog odbora biti lakše da izađu pred navijače sa tim. Naravno, ja sam se složio sa tim. To je bio kraj" razjasnio je populani Žoc u video snimku koji traje 20 minuta.

Dotakao se i dočeka na aerodromu.

"Ova moja odluka je veoma stresna i verovatno najteže trenutke u životu proživeo kada sam se vratio u Beograd i kada ste me vi sačekali. Kada sam izašao iz aviona, kada me devojčica čekala kao što me čekala kada izlazim pred punu Arenu i emocije koje sam u tom trneutku doživeo je nešto što nikada neću uspeti da zaboravim. Evo i u ovom trenutku mi je veoma teško da pričam o tome. Moj prijatelj me je doveo u stan, legao sam u stan i nekih sat vremena gledao u plafon. Nisam želeo ničim da izazovem takvu reakciju, ali vi ste neko ko ima pravo na reakciju, vi ste ti koji ste odlučili neke stvari da, uslovno rečeno, uzmete u svoje ruke i probate nešto da promenite".

Potom je Obradović izneo detalje sastanka Upravnog odbora.

"Dobio sam poruku od predsednika kluba, da su oni imali Upravni odbor i da moja ostanka nije prihvaćena. Pozvao me je da dođem u klub, naravno prihvatio sam jer su to ljudi sa kojima sa radio i to su ljudi koji su doveli da Partizan bude gde je. Sastanak je bio sa ljudima koji rade u klubu, meni veoma dragi ljudi. Predsednik je počeo da su svi saglasni da ne žele da podnesem ostavku i svi su to ponovili. U mom obraćanju sam rekao da ostajem pri svojoj odluci, ali da sam sada iznenađen i pitao sam predsednika šta se to promenilo od trenutka od kada je on izašao u javnosti i prihvatio moju ostavku. Šta se to promenilo u 24 sata?" Promenilo se to što se dogodila reakcija navijača. Bez obzira na to, ja sam bio rešio i to je bilo to. Nisam mogao više. Odluka o kojoj sam dobro razmislio i iza nje stojim. Molim navijače na jedinstvo, da svaku sledeću utakmicu bodre navijače, sve ljude u klubu. Ova situacija nije normalna i nije dobra za klub. Za ovu situaciju snosi odgovornost prvi čovek kluba, Ostoja Mijailović i to sam mu rekao. Šta će on raditi, to ne znam. Mene su zvali ljudi iz skupštine da su napustili klub, to takođe nije bilo dobro. Ne želimo da dođe do situacije da dođe do nekih situacija da nas Evroliga kažnjava. Vratili smo Partizan u Evroligu, to ne može niko da nam oduzme, to je bio moj san".

Osvrnuo se Obradović i na dešavanja od prošlog leta.

"Ovo prvi put radim i pričam, ali pričam zbog vas. Neke stvari nisu bile normalne u finkcionisanju kluba. Iznosim ovo zbog vas. Sportski direktor Zoran Savić nije imao ugovor, a radio se prelazni rok. Na moje insistiranje smo pričali svaki dan, i bio sam iznenađen kada sam dobio da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da potpiše iako sam rekao predsedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, a on mi je rekao da smo ga već potpisali. Osetkovski nije bio moj potpis, ali pričamo o momku koji je bio izuzetno vredan. Radio je i ponašao kao pravi profesionalac, ali istine radi to nije bila moja odluka", rekao je Obradović, a potom govorio i o turneju u Australiji.

"Podržao sam ideju kluba, ali tamo su nam se igrači ispovređivali. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem. Tada sam rekao, na terenu, obavio sam razgovor, da Zoran ovako ne može da radi, bez ugovora. Rekao sam da li shvata u kakvoj smo situaciji, da li shvatate da vaš odnos nije normalan. Da ne može Zoran da radi bez ugovora jer je to bilo dobro za klub. Želeo sam da dovedemo peticu pre nego što počne sezona. Molio sam i da ostavimo Ajzeu Majka, ali nismo uspeli o tome. Na kraju je došao Bruno, ali da bismo doveli Bruna, morali smo da otpustimo Frenka Nilikinu, jednog plejmejkera. Delikatna odluka, ali morali smo da dovedemo visokog igrača, a onda su se povredili Šejk i Karlik, dva izvanredna igrača i čoveka. To je izuzetno teška situacija za mene kao trenera. Tražili smo rešenja. Ja ne napadam moje igrače, rekao sam im sve u lice i direktno kao i uvek. To ne važi samo za ovu generaciju, već sve generacije. Mnogi su me zvali da mi pruže podršku u ovim teškim trenucima. Nismo kao klub funkcionisali kao jedan".

Pismo Grobarima

Podsetimo, Obradović je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

"Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović", pisalo je u pismu.

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.