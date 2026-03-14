Košarkaši Partizana dočekaće Cedevita Olimpiju u nedelju od 13 časova, a trener narednog rivala crno-belih, Zvezdan Mitrović, izneo je očekivanja pred ovaj duel.

- Primetan je napredak u igri Partizana. Vratio se Karlik Džons, uz Nika Kalatesa čini odličan tandem organizatora igre, a ekipa je u prethodnom periodu pokazala mnogo bolje rezultate nego na početku i tokom većeg dela sezone. Idemo na meč, posle Partizana nas za dva dana očekuje izuzetno važan, odlučujući meč u Evrokupu. Moram da rasporedim minute kako bismo u obe utakmice bili konkurentni - rekao je Mitrović, a na njegove reči nadovezao se košarkaš Cedevita Olimpije Metju Hurt:

Zvezdan Mitrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Starsport, Profimedia

- Svi smo uzbuđeni, posle pobede u osmini finala Evrokupa, jedva čekamo da ponovo izađemo na parket. Partizan igra veoma dobro u poslednjem periodu, a neki igrači su im se vratili posle povrede. Radujemo se prilici da ponovo pokušamo da se dokažemo protiv evroligaškog tima - dodao je on.

Partizan je vodeći na tabeli ABA lige sa 17 pobeda i jednim porazom, a Cedevita se nalazi na petom mestu sa učinkom 12-5.

