Duga veza je okončana na loš način. Luka Dončić i Anamarija Goltes su se rastali dok je Anamarija bila drugi put trudna.

Prema rečima jednog od najboljih košarkaša sveta, trenutno je u toku borba za starateljstvo, a sada se priča o visini alimentacije koju bi on mogao da plaća.

Prema određenim navodima, sudski spor će biti vođen u Kaliforniji, a prema spakulacijama alimentacija bi mogla da iznosi oko 300.000 dolara mesečno.

To je suma koja bi predstavljala blizu 10 odsto od Lukine mesečne plate u Los Anđeles Lejkersima, a to je gornja granica koju sudovi u Kaliforniji retko kada prelaze.

Zakon u Kaliforniji predviđa da deca zadrže isti nivo luksuza koji bi imala da je porodica ostala na okupu. U slučaju Slovenca radi se o luksuznom domu, obezbeđenju, privatnim avionima i sličnim stvarima.

Anamarija Goltes, bivša verenica Luke Dončića

Iako je iznos od 300.000 dolara moguća opcija, prema uobičajenoj praksi, najrealnije je da se konačna nagodba kreće između 150.000 i 200.000 dolara mesečno.

Nema podele Lukinog bogatstva

Prema navodima američkih medija, ćerke sa majkom borave u Sloveniji, a sa Lukom komuniciraju isključivo preko advokata.

Anamarija Goltes je, kako piše TMZ, na sudu u Kaliforniji podnela zahtev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

Luka Dončić

Izvori bliski Dončiću tvrde da je on za to saznao iz medija i da je ostao zatečen, tim više što je deci uvek pružao neograničenu finansijsku podršku. S obzirom na to da par, koji se verio u julu 2023. godine, nije bio u braku, Anamarija nema pravo na deo njegovog ogromnog bogatstva, uključujući aktuelni ugovor sa Lejkersima vredan 165 miliona dolara.

Ona može potraživati samo alimentaciju, čiji će iznos odrediti sud. Dončić je u međuvremenu na sudu u Sloveniji zatražio privremenu meru kako bi ostvario hitan kontakt sa svojim ćerkama.

