Velika tragedija.
užas
JEZIV ZLOČIN! Odložena utakmica u Grčkoj zbog ubistva navijača!
Košarkaška Utakmica između PAOK i Arisa odložena je zbog smrti navijača.
Derbi grčkog prvenstva trebao je da se održi u dvorani košarkaša PAOK, ali je utakmica odložena, jer je u sukobu navijača preminuo jedan navijač crno-belih.
Prema izveštajima, 23-godišnji navijač Arisa suočava se sa optužbom za namerno ubistvo koje se dogodilo.
Ovo je nažalost novi smrtni slučaj navijača PAOK, pre mesec dana u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji poginula sa čak šest navijača ekipe iz Soluna.
Novi termin utakmice naknadno će biti utvrđen.
