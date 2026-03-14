Košarkaška Utakmica između PAOK i Arisa odložena je zbog smrti navijača.

Derbi grčkog prvenstva trebao je da se održi u dvorani košarkaša PAOK, ali je utakmica odložena, jer je u sukobu navijača preminuo jedan navijač crno-belih.

Prema izveštajima, 23-godišnji navijač Arisa suočava se sa optužbom za namerno ubistvo koje se dogodilo.

Ovo je nažalost novi smrtni slučaj navijača PAOK, pre mesec dana u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji poginula sa čak šest navijača ekipe iz Soluna.

Novi termin utakmice naknadno će biti utvrđen.

