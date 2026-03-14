Marjanović imao je nedavno tokom turneje po Sjedinjenim Američkim Državama posete na nekoliko poznatih koledža, gde je učestvovao u raznim promocijama.

Boban Marjanović na traktoru Foto: Printscreen

Prvo je objavljeno da je bio na Univerzitetu Konektikat, a sada je poznato da je "skoknuo" i nešto zapadnije do Arizone, gde je pratio košarkaški meč Vajldketsa, jednog od najboljih timova ove sezone u NCAA.

Tamo je imao posebnu ulogu, pošto je zajedno sa navijačkim bendom Arizone bio zadužen da napravi atmosferu na jednoj od košarkaških utakmica ovog kluba. Međutim, nije mu bilo baš najjasnije šta tačno treba da radi...

Konstantno je zapitkivao ljude od sebe šta treba da peva i da li "Zona" ima veze sa "Arizona", a kako se moglo saznati, "izbačen" je iz benda već sutradan.

Po povratku u Evropu Bobi Marjanović je nastavio da dominira na terenu i u pobedi Ilirije nad FMP-om u Ljubljani ostvario je dabl-dabl učinak.