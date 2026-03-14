Reprezentacija Srbije na ubedljiv način je završila prvu fazu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027.

U poslednjoj utakmici u grupi G, tim selektora Miloša Pavlovića savladao je Portugaliju u gostima rezultatom 71:58 (22:12, 17:21, 18:11, 14:14) i sa maksimalnim učinkom osvojio grupu.

Portugalija i Island će u utorak odigrati poslednju utakmicu u okviru ove grupe.

Kapiten Jovana Nogić je bila najefikasnija sa 18 poena. Maša Janković je postigla 16 poena, a Aleksandra Stanaćev 12 poena. Dvocifrena je bila i Ivana Raca sa 10 poena. Vredi istaći šest osvojenih lopti, sedam poena i osam skokova Dragane Stanković, kao i devet skokova, uz dva poena Teodore Turudić.

Iako je Srbija već ranije obezbedila prolaz, utakmica u Portugaliji nije bila bez rezultatskog značaja. Srbija i Nemačka se bore za poziciju u prvom šeširu na žrebu za drugi ciklus kvalifikacija, pa je pobeda bila mnogo bitna.

Srbija je počela utakmicu sa petorkom Stanaćev, Nogić, Turudić, Janković i Stanković.

Domaćin je ušao u meč veoma motivisan, u ranoj fazi je uspeo da natera Srbiju na tri izgubljene lopte i loš procenat šuta za dva (1/5). Međutim, Srbija je bila još motivisanija. Već posle četiri minuta domaći selektor je morao da zove tajm-aut. Vezane trojke Stanaćev i Nogić donele su našem timu vođstvo 10:0.

Ubrzo je kapiten Nogić postigla i poene za 12:0, da bi Portugal tek posle više od pet minuta prvi put poentirao u meču.

Do najvećih plus 13 u ovom periodu utakmice, naš tim je stigao posle trojke Ivane Race za 20:7. Bila je to četvrta trojka našeg tima u prvoj četvrtini.

Jovana Popović je u smiraj četvrtine upisala svoje ime na listu strelaca za 22:12, pa je Srbija sa dvocifrenom prednošću završila prvu deonicu.

Možda bi prednost bila i ubedljivija da nije bilo čak sedam izgubljenih lopti.

Katastrofalan je bio start Srbije u drugoj četvrtini. Ponovo je Srbija gubila lopte u nizu, a protivnik vezao sedam poena za 53 sekunde.

Do prvog vođstva u meču Portugalija je stigla u 13. minutu posle ofanzivnog skoka i poena Lavinije da Silve za 22:23. Bio je to sedmi ofanzivni skok domaćeg tima i serija 11:0 za preokret.

Prednost domaće ekipe bila je ipak kratkog daha pošto je Maša Janković upisala prve poene za Srbiju u drugoj četvrtini - 24:23.

Povratak u igru igračica iz startne petorke uspeo je da stabilizuje igru našeg tima.

Zaigrale su angažovanije srpske košarkašice u odbrani, naterale rivala na niz izgubljenih lopti, a Jovana Nogić je trojkom nagradila takvu igru u seriji 9:0 kojom je naš tim poveo 37:31 na minut i po pre kraja prvog poluvremena.

U preostalom vremenu obe ekipe su postigle po jedan koš, pa je Srbija dobila prvo poluvreme rezultatom 39:33.

Maša Janković i Jovana Nogić "pocepale" su mrežicu trojkama na startu drugog poluvremena za plus 12 - 45:33 u 22. minutu.

U narednim minutama nije bilo previše rezultatske turbulencije. Srbija je održavala desetak poena prednosti, da bi posle poena Janković u 28. minutu drugi put u meču stekla najubedljivijih plus 13 - 55:42.

Ubrzo je i ta granica probijena. Turudić je poentirala za 57:42.

Srbija je sa 13 poena prednosti ušla u poslednju četvrtinu (57:44).

Do 36. minuta sve je išlo u željenom pravcu. Stanaćev je povećala rezultat na 65:52 i činilo se da će naš tim rutinski privesti meč kraju. Međutim, usledilo je dva i po minuta igre bez koša Srbije, što su Portugalke iskoristile i serijom 6:0 opasno pripretile. Probudila se i publika u tim trenucima, ali se konačno umirila u 39. minutu kada je Maša Janković pogodila 2+1 za 69:58.

Srbija je mnogo poklanjala tokom meča, ali je na kraju upisala siguran trijumf - 71:58.

Prve dve ekipe iz svake od sedam kvalifikacionih grupa obezbediće plasman u narednu fazu. U narednu fazu će proći još tri najbolje trećeplasirane ekipe.

Pored ovih 17 ekipa, u drugoj fazi se priključuje još sedam selekcija: Španija, Italija, Francuska, Nemačka, Češka, Turska i Mađarska. Timovi će biti žrebani u šest grupa sa po četiri ekipe, a prve dve iz svake grupe će se plasirati na Evropsko prvenstvo.

Evrobasket se održava u četiri zemlje, Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj, te su ove reprezentacije samim tim već obezbedile plasman.

Žreb za drugu fazu kvalifikacija biće održan 23. jula u Minhenu.

Novost je da će se druga faza kvalifikacija održati u dva prozora sa po tri utakmice. Srbija će odigrati tri utakmice u novembru ove godine i februaru 2027. godine.