Jedna od najboljih i najuzbudljivijih utakmica sezone viđena je prethodne noći u Los Anđelesu.

Lejkersi su posle produžetka savladali Denver pred svojim navijačima, a junak trijumfa bio je Slovenac Luka Dončić, koji je na 0.5 sekindi pre kraja iz nemoguće pozicije pogodio za pobedu - 127:125.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića

Sve što košarka može da ponudi viđeno je u ovom okršaju - lavovska borba na terenu, atraktivni potezi, preokreti, impresivna individulana izdanja, produžetak, dramatična završnica i koš za pobedu u poslednjoj sekundi.

Na 16 sekundi pre kraja fenomenalni Nikola Jokić poentirao je za izjednačenje 125:125, a onda je na scenu stupio njegov prijatelj Luka Dončić. Preuzeo je odgovornost i na 0.5 sekundi do kraja, preko Spensera Džonsa, pogodio lud šut za "eksploziju" u dvorani.

Nikola je meč završio sa novim tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni! Zabeležio je srpski as 24 poena, 16 skokova, 14 asistencija i pet ukradenih lopti, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Nagetsa.

Somborca je zasenio junak trijumfa Luka Dončić, koji je takođe imao tripl-dabl učinak na ovom meču - 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Treba istaći da je denver propustio sjajnu prilku da u regularnom delu meča stigne do trijumfa. Na pet sekundi pre kraja imali su gosti dva poena prednosti (118:116), Ostin Rivs je tada namerno promašio dugo slobodno bacanje, a ond uhvatio loptu i bacio sjajan flouter za produžetak.

Amerikanac je na kraju bio i najefikasniji akter meča sa 32 postignuta poena, a pored njega i Luke dvocifren učinak imali su Markus Smart - 21 poen i iskusni Lebron Džejms, koji je meč završio sa 17 postignutih poena.

Najefikasniji u poraženom timu bio je Eron Gordon sa 27 poena, Tim Hardvej ubacio je 20, a Kem Džonson 17 poena.

Nagetsima je nedostajao učinak Džamala Mareja, koji je bio katastrofalan na ovom meču. Zabeležio je samo pet poena uz kriminalnih 1/14 iz igre. Najbolji šuter Denvera pogodio je jednu trojku iz sedam pokušaja.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove spektakularne utakmice: