Sve najbolje što košarka može da ponudi viđeno je prethodne noći u okršaju Lejkersa i Denvera.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića

Impresivne partije glavnih zvezda, tripl-dablovi, preokreti, produžetak, drama, koš za pobedu u poslednjoj sekundi i eksplozija emocija.

U meču sezone Lejkersi su savladali Denver rezultatom 127:125, a junak trijumfa bio je Luka Dončić, koji je na 0.5 sekundi pre kraja produžetka postigao lud koš za pobedu.

Na 16 sekundi pre kraja maestralni Nikola Jokić poentirao je za izjednačenje 125:125, a onda je na scenu stupio njegov prijatelj Luka. Preuzeo je odgovornost i na 0.5 sekundi do kraja, preko Spensera Džonsa, pogodio nestvaran šut za "eksploziju" u dvorani.

Dončić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

S druge strane, blistao je Nikola Jokić. Somborac je takođe upisao tripl-dabl, svoj 27. u sezoni. Zabležio je 24 poena, 16 skokova, 14 asistencija i pet ukradenih lopti.

Rečima je teško opisati šta su ovi Srbin i Slovenac radili na terenu, zato se udobno smestite i uživajte u majstorijama ovih košarkaških velikana: