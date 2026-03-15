Hit snimak sa utakmice Lejkersi - Denver pojavio se na društvenim mrežama.

Junak velike pobede Lejkersa, Luka Dončić, u prvoj četvrtini dobio je bolan udarac od saigrača Ruia Hačimure.

Posle promašenog slobodnog bacanja Džamala Mareja, Luka i Hačimura krenuli su na skok, Dončić je pokupio loptu, a Japanac je rukom slučajno udario svog saigrača nezgodno mesto...

Sa bolnim izrazom na licu Luka se uhvatio za međunožje i uzviknuo:

"Udario je moj k****".

Kamera je zabeležila njegovu reakciju, pa je snimak ekspresno postao viralan.

Lejkersi su savladali Jokićev Denver rezultatom 127:125 košem Dončića na 0.5 sekinudi pre kraja produžetka.

Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Luka je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - zabeležio je 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Ne propustiteKošarkaAKO STE PRESPAVALI EPSKI SPEKTAKL JOKIĆA I DONČIĆA - OVO MORATE POGLEDATI! Monstruozni tripl-dablovi i okršaj prijatelja koji će se dugo prepričavati!
Nikola Jokić i Luka Dončić
KošarkaJOKIĆ I DONČIĆ PRIREDILI ŠOU ZA PAMĆENJE! Tripl-dabl okršaj Srbina i Slovenca, produžetak i Lukina magija u poslednjoj sekundi za pobedu! (VIDEO)
Nikola Jokić i Luka Dončić
KošarkaDONČIĆEVA MAGIJA U POSLEDNJOJ SEKUNDI! Luka pogodio nestvaran šut za pobedu, Jokić mu odmah prišao nakon meča! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaSADA JE SVIMA JASNO KAO DAN - NE POSTOJI STVAR KOJU JOKIĆ NE MOŽE DA IZVEDE! Srbin se zaleteo, "polomio" obruč i hejterima zapušio usta za sva vremena! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium