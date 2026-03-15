Saigrač je udario Dončića u nezgodno mesto...
DONČIĆ SE UHVATIO ZA MEĐUNOŽJE, PA ZAGRMEO - "UDARIO ME JE U ..." Luka dobio nezgodan udarac na meču protiv Jokića: Kamere zabeležile njegovu hit reakciju!
Hit snimak sa utakmice Lejkersi - Denver pojavio se na društvenim mrežama.
Junak velike pobede Lejkersa, Luka Dončić, u prvoj četvrtini dobio je bolan udarac od saigrača Ruia Hačimure.
Posle promašenog slobodnog bacanja Džamala Mareja, Luka i Hačimura krenuli su na skok, Dončić je pokupio loptu, a Japanac je rukom slučajno udario svog saigrača nezgodno mesto...
Sa bolnim izrazom na licu Luka se uhvatio za međunožje i uzviknuo:
"Udario je moj k****".
Kamera je zabeležila njegovu reakciju, pa je snimak ekspresno postao viralan.
Lejkersi su savladali Jokićev Denver rezultatom 127:125 košem Dončića na 0.5 sekinudi pre kraja produžetka.
Lejkersi - Denver, okršaj Jokića i Dončića Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia
Luka je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - zabeležio je 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.
