Košarkaši Panatinaikosa su ubedljivo savladali AEK sa 103:78, u okviru 21. kola grčkog šampionata.

Panatinaikos je na ovom meču bio bez Matijasa Lesora, kojeg je Ergin Ataman odlučio da poštedi pred evroligaški duel sa Crvenom zvezdom (petak 20.15).

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris

Izabranici Dragana Šakote su mnogo bolje ušli u meč i došli do dvocfrene prednosti posle prve četvrtine (31:18), ali je Panatinaikos napravio preokret u drugoj, a potom upisao ubedljivu pobedu.

Drugu četvrtinu su “zeleni” dobili 37:21 i na poluvremenu preuzeli vođstvo (55:52), a potom u drugom poluvremenu, deklasirali AEK – 103:78.

Panatinaikos je do pobede predvodio Kendrik Nan sa 28 poena, tri skoka i četiri asistencije, pratio ga je Najdžel Hejs-Dejvis sa 11 poena uz po dva skoka i asistencije.

Dvocifren je bio i Džerijen Grent sa 10 poena i jednom asistencijom.

