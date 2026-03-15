PLEJ-AUT ABA LIGE: Košarkaši Spartaka ubedljivo pobedili Split
Košarkaši Spartaka pobedili su danas na svom terenu u Subotici Split 92:71 (31:22, 22:17, 27:16, 12:16), u utakmici trećeg kola plej-auta regionalne ABA lige.
Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Džavonte Hokins sa 16 poena. Uroš Banjac je dodao 14 poena, dok je Stefan Momirov postigao 10 poena.
U ekipi Splita najefikasniji je bio Dario Drežnjak sa 14 poena, uz šest skokova. Zoran Dragić je dodao 12 poena, dok su po 11 poena postigli Tejvon Majers i Džejkob Stivens, koji je upisao i šest skokova.
Spartak se nalazi na devetoj poziciji na tabeli, najvišem mestu u plej-autu, sa 10 pobeda i devet poraza, dok Split zauzima poslednje, 18. mesto sa skorom 4/15.
Spartak će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Čačku protiv Borca, dok će Split dočekati Beč.