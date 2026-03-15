Svetislav Pešić nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, a sada trener košarkaša Bajerna doživeo je novi poraz u razmaku od manje od mesec dana, od ekipe Bamberga na gostujućem terenu u okviru Bundeslige Nemačke - 97:93.
PONOVO KOBNI PO SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern baš ne ume protiv ovog kluba!
Podsetimo, upravo je Bamberg bio taj koji je eliminisao Bajern pre samo nekoliko sedmica u Kupu Nemačke, tako da je ovo bio drugi poraz za Karija od istog tima.
Svetislav Pešić
Bamberg je tako naneo bolan poraz Svetislavu Pešiću, inače treći u sezoni u Bundesligi. Sa druge strane, ovo je bila 15. pobeda Bamberga uz devet neuspeha.
Najefikasniji u timu Bajerna bio je Andreas Obst sa 30 poena i sedam skokova, dok je Justinijan Džesap ubacio 20 poena. Kada je Bamberg u pitanju, Ibi Voston-Boj postigao je 21 poen.
