Bio je raspoložen Karlik Džons za razgovor sa novinarima nakon sjajne partije i novog trijumfa svog tima.

Posle pobede nad Cedevitom u ABA ligi, plejmejker Partizana, između ostalog, objasnio je i razliku između dvojice trenera sa kojima je sarađivao u srpskom klubu - Željka Obradovića i Đoana Penjaroje.

"Rekao bih da je Đoan manje emotivan od Željka, ali slično je to. Samo je manje crven, manje psuje. Svakako, pokazuje frustraciju i stavlja nam do znanja kada ne igramo dobro i pravimo greške, baš kao i Obradović", kaže Karlik i dodaje:

"Nemamo izbor sem da reagujemo dobro, poštujemo ga jer je došao u teškoj situaciji. Gubili smo i mislima smo bili ko zna gde, usled promene trenera i igračkog kadra".

Podsetimo, Partizan je zahvaljujući sjajnoj igri u drugom poluvremenu zabeležio ubedljiv trijumf nad ekipom iz Ljubljane - 86:70.

"Trener nas je probudio na pauzi u poluvremenu. U drugom delu smo igrali bolje u odbrani i delili loptu. Bilo je zabavno igrati pred našim navijačima, nisam dugo igrao pred njima, bio sam uzbuđen", rekao je Karlik.

Već u utorak crno-bele očekuje okršaj sa Dubaijem u Evroligi.