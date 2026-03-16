Vil Kamings (33), košarkaš Galatasaraja, suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog kojeg ga već dugo nema na terenu. Poslednju utakmicu je odigrao 1. februara ove godine protiv Petkimspora.

Naime, Kamingsu je dijagnostikovana sarkoidoza.

U pitanju je hronična inflamatorna bolest koja se najčešće javlja u plužima i limfnim čvorovima, ali može da zahvati i bilo koji drugi organ.

Galatasaraj nije saopštio očekivano vreme odsustva svog plejmejkera. Kod blažih oblika je potrebno mirovanje u trajanju i do nekoliko meseci, dok je u slučaju teže varijante potrebna terapija kortikosteroidima, a u takvim slučajevima potpuno uklanjanje sarkoidoze iz organizma može da potraje i do pet godina.

Vil Kamings je ove sezone igrao veoma dobro i u FIBA Ligi šampiona je u proseku beležio 15,2 poena, uz 4,8 asistencija i 3 skoka po utakmici.

Igrao je na početku karijere za Univerzitet Templ u Filadelfiji, nakon čega nije izabran na NBA draftu 2015. godine.

Prvi klub u Evropi mu je bio Trento, a igrao je za Aris, Darušafaku, Oldenburg, Lokomotivu Kubanj, Metropolitans. Otišao je potom u Žejang Lajonse, pa u Južno Istočni Melburn, pre povratka u Evropu.

Pre dolaska u Galatasaraj 2024. godine igrao je za Hapoel Tel Aviv.

