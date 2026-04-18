Slušaj vest

"Možda ću nastaviti, možda neću", rekao je Ker posle poraza u Feniksa, kojim je Golden Stejt završio sezonu. Ovo je četvrti put u poslednjih sedam godina da tim iz San Franciska, koji je pod njegovim vođstvom osvojio četiri NBA titule, nije uspeo da se plasira u plej-of.

Na kraju utakmice, Ker je razmenio zagrljaj sa dugogodišnjim liderima ekipe, Stefenom Karijem i Drejmondom Grinom, a činilo se da im je uputio reči zahvalnosti, iako nije želeo da otkrije šta je tačno rekao.

"To nije vaša stvar", odgovorio je kroz osmeh novinarima.

Šezdesetogodišnji stručnjak završio je svoju 12. sezonu na klupi Golden Stejta, uz skor od 604 pobede i 353 poraza. Ekipu je vodio do NBA finala u prvih pet sezona, kao i još jednom kasnije, a predvodio je i reprezentaciju SAD do zlata na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Foto: Petar Aleksić, Stefan Stojanović MONDO

Ker je najavio da će se uskoro sastati sa vlasnikom kluba Džoom Lejkobom i generalnim menadžerom Majkom Danlivijem kako bi zajedno doneli odluku o narednim koracima.

"Razgovaraćemo o planu za narednu sezonu i zajedno odlučiti šta dalje. Ne znam šta će se desiti. I dalje volim da treniram, ali razumem da svaki posao ima svoj rok trajanja. Kada se jedan ciklus završi, ponekad je vreme za nove ljude i nove ideje", rekao je Ker.

Golden Stejt je sezonu završio sa učinkom 37-45, uz brojne probleme sa povredama. Uspeli su da izbore plasman u završnicu plej-ina pobedom nad Los Anđeles Klipersa, ali su potom poraženi od Finiksa.

"Ovo je bila izuzetno teška sezona, sa povredama i raznim problemima. Ipak, borili su se do kraja i pokazali karakter. Ponosan sam na tim jer je nastavio da se bori i pokušavao da pobedi svaku utakmicu", zaključio je Ker.