Košarkašice Crvene zvezde povele su protiv Studenta sa 2:0 u finalnoj seriji plej-ofa Prve ženske lige Srbije.

Poput prvog meča, kada su crveno-bele slavile u Hali sportova „Ranko Žeravica“ sa 100:75, i u drugom meču su bile ubedljive protiv niškog tima - 89:111 (19:39, 24:21, 26:19, 20:32).

Zvezda će u sredu imati priliku da trećom pobedom u finalnoj seriji stigne do 36. titule prvaka države.

Samo dva minuta je trajala rezultatska neizvesnost u „Čairu“. Domaćin je poenima Nevene Vučković i Teodore Ćulibrk poveo sa 8:6, a onda je usledila serija gošći 23:0! Posebno se u tom periodu istakla Alija Mazik, koja je postigla 17 poena u prvoj četvrtini.

Zvezda je u drugu četvrtinu ušla 20 poena prednosti (39:19), a u 12. minutu razlika je iznosila i čitavih 26 poena (45:19).

Uspeo je Student u nastavku da uspostavi ravnotežu na terenu, čak i da u finišu poluvremena priđe na 14 poena (57:43).

Zvezda je održavala 20-tak poena prednosti do sredine treće deonice, a onda se Student probudio. Serijom 8:0 domaćin je prišao na 77:69 posle poena Nadežde Nedeljkov.

Mazik i Turudić su vrlo brzo početkom poslednje četvrtine odbile napad Studenta, te sa osam vezanih poena dovele gošće do ubedljivih 98:80 u 37. minutu. Bio je praktično i kraj svih nada niškog tima da može do preokreta.

Alija Mazik je briljirala u ovom meču sa 35 poena, od toga pet trojki.

Dahan Sujić je postigla 15 poena, Ivana Katanić i Marta Mitrović po 13, Dalsi Fankam 11, a Aleksandra Katanić 10.

U ekipi Studenta, koja je igrala bez prvog plejmejkera Hristine Marjanović, najefikasnija je bila Nađa Nedeljkov sa 22 poena. Po 16 poena su postigle Teodora Ćulibrk i Ketrin Brigs. Nevena Vučković je postigla 13 poena, a Tamara Čorto 11.