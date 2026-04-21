Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz pred svojim navijačima.

U spektakularnom meču punom preokreta, košarkaši Minesote savladali su Denver rezultatom 119:114 i tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

Otvorili su Nagetsi sjajno utakmicu, imali ogromnih +19 početkom druge deonice, ali borbeni Timbervulvsi se nisu predavali. Za svega šest minuta igre uspeli su da naprave veliki preokret. Imali su u jednom momentu i +8, ali je Denver na krilima raspoloženog Džamala Mareja uspeo da odbije nalet gostiju (64:64).

Prava drama viđena je i u nastavku meča. Razgoropadio se Nikola Jokić, koji je u prvom poluvremenu ubacio samo šest poena. Preuzeo je Srbin stvari u svoje ruke u nastavku, zabeležio čak 16 poena u trećoj deonici, pa je Denver pred poslednji period igre imao +3 (93:90).

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Tok meča: Poraz Denvera

"Ugasili" su se najbolji igrači Denvera, Džamal Marej i Nikola Jokić u poslednjoj deonici. Minesota je odigrala sajajnu odbranu, napravila preokret i posle uzbudljive završnice stigla do velike pobede i izjednačenja u seriji.

Drama

Ostao je na klupi Nikola Jokić na startu odlučujućeg perioda igre. Pokušali su Timbervulvsi ponovo to da iskoriste, ali zahvaljujući trojkama Brauna, Denver je uspeo da sačuva minimalnu prednost. Nakon par minuta odmora Somborac se vratio na teren! Očekuje nas prava drama u završnici.

Buđenje Jokića

Razgoropadio se Srbin u trećoj četvrtini! Denver u poslednju deonicu ulazi sa tri poena prednosti (93:90), a najzaslužniji za to je upravo Nikola Jokić. Saigračima ništa nije polazio od ruke, pa je rešio da preuzme odgovornost. Ubacio je čak 16 poena u ovoj četvrtini srpski košarkaš. Posle tri deonice Jokić ima 22 poena, 12 skokova i sedam asistencija!

Spektakularno poluvreme

Sa sjajnom energijom ušli su Nagetsi u ovaj meč. Lopta je sjajno išla u napadu, šut za tri poena ih je odlično služio - čak tri trojke ubacili su pod faulom i tako ekspresno stigli do dvocifrene prednosti na ovom meču. Jokić nije forsirao, jer nije bilo potrebe sa tim. Uputio je samo dva šuta ka košu protivnika, upisao dva poena i podelio čak pet asistencija, a Denver je četvrtinu završio sa velikih +14 (39:25).

Neobjašnjiv pad Denvera viđen je u drugoj deonici.

Ostavio je trener Adelman Jokića na klupi, na startu drugog perioda igre, i Timbervulvsi su to znali da iskoriste. U odsustvu Srbina uspeli su da naprave seriju i u potpunosti se vrate u ovaj meč.

Šest minuta bilo je dovoljno ekipi Krisa Finča da od -19 stigne do potpunog preokreta na ovom meču (48:49).

Imali su Timbervulvsi u jednom momentu +8, ali je Denver u finišu četvrtine uspeo da se vrati. Sjajni Džamal Marej sa svoje polovine postigao je trojku uz zvuk sirene i tako doneo izjednačenje Nagetsima 64:64.

Nikola Jokić bio je neprepoznatljiv u prvom poluvremenu, zabeležio je šest poena, pet skokova i sedam asistencija.