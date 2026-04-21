Denver Nagetsi poraženi su od Minesote u drugom meču plej-of serije NBA lige (119:114), te su Timbervulvsi stigli do izjednačenja u pobedama, te je sada 1:1 u seriji.

Druga utakmica bila je neverovatna - Nagetsi su imali 19 poena prednosti, Minesota je okrenula, a sam finiš protekao je u velikoj nervozi.

U završnici je Nikola Jokić ušao u sukob sa zvezdom Minesote, Entonijem Edvardsom, a ova scena mnogima je promakla. Edvards nije želeo da da loptu igračima Denvera što je iznerviralo Jokića koji je nasrnuo na njega.

Ušli su Jokić i Edvards u žestok klinč, a srećom sve se završilo bez ozbiljnijih incidenata jer su arbitri smirili situaciju. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

