Denver Nagetsi poraženi su od Minesote u drugom meču plej-of serije NBA lige (119:114), te su Timbervulvsi stigli do izjednačenja u pobedama, te je sada 1:1 u seriji.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Druga utakmica bila je neverovatna - Nagetsi su imali 19 poena prednosti, Minesota je okrenula, a sam finiš protekao je u velikoj nervozi.

U završnici je Nikola Jokić ušao u sukob sa zvezdom Minesote, Entonijem Edvardsom, a ova scena mnogima je promakla. Edvards nije želeo da da loptu igračima Denvera što je iznerviralo Jokića koji je nasrnuo na njega. 

Sukob Nikole Jokića i Entonija Edvardsa Foto: Printscreen / Twitter / WolvesClips

Ušli su Jokić i Edvards u žestok klinč, a srećom sve se završilo bez ozbiljnijih incidenata jer su arbitri smirili situaciju. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir