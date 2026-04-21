Slušaj vest

Nikoli Jokiću teško je pao poraz od Timbervulvsa u drugom meču NBA plej-ofa.

Denver je ispustio prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa.

U izuzetno dramatičnom meču, punom preokreta, Minesota je na gostovanju savladala Nagetse i tako stigla do izjednačenja u seriji (1:1).

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić

Iako je na kraju meča imao sjajne brojke, Jokić je bio jedan od tragičara utakmice. Ubacio je Srbin 24 poena i zabeležio 15 skokova i osam asistencija, ali je loše šutirao na ovom meču (8/20), posebno u poslednjoj deonici kada se rešavalo pitanje pobednika.

Zbog toga je bio izuzetno besan nakon meča. Čim se oglasila sirena ljutito je krenuo ka svlačionici. Nije čestitao nikome od protivničkih igrača, što mu se nikada ne dešava. Spustio je glavu i izašao sa terena, ignorisao je i navijače koji su stajali pored tunela i čekali da pozdrave svog mljenika.

Ovako besnog ga odavno nismo videli:

Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera Izvor: TV Arena sport