U spektakularnom meču punom preokreta, košarkaši Minesote savladali su Denver rezultatom 119:114 i tako stigli do izjednačenja u seriji 1:1.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji igrač Denvera, Nikola Jokić, pružio je jednu od najčudnijih partija u sezoni. U prvom poluvremenu bio je gotovo neprimetan na terenu, u trećoj četvrtini je blistao, a onda se u završnici meča ponovo ugasio. Utakmicu je na kraju završio sa 24 poena, od kojih je čak 16 ubacio u trećoj četvrtini. Uz to imao je 15 skokova i osam asistencija. Somborac je pogodio tek osam od 20 šuteva iz igre. Džamal Marej je ubacio 30 poena, ali je pogodio 11 šuteva iz 25 pokušaja i poput Jokića, u potpunosti je nestao kada se meč lomio.

Po završetku susreta isplivao je podatak za nevericu posle kog je bilo jasno - Denver je ovaj meč morao da izgubi. Jer kada dvojica najboljih igrača postignu samo četiri poena u poslednjoj deonici, njihov tim zaista nema šta da traži!

Jokić i Marej su u četvrtoj četvrtini meča protiv Minesote zajedno ubacili četiri poena, obojica po dva, a iz igre su imali očajne procente samo dva pogođena šuta iz 12 pokušaja. Za dva su šutirali dva od osam, za tri - nula od četiri, te Nagetsi nisu imali nikakvu šansu.

Džamal Marej je poene dao na početku četvrte četvrtine na 9:54 do kraja kada je pogodio za vođstvo Denvera od 101:98. Nikola Jokić je svoje jedine poene u poslednjoj deonici postigao na 50 sekundi pre kraja kada je smanjio na 115:113 za Minesotu.

Nadamo se da će se u trećoj utakmici najbolji igrači Denvera probuditi i da će voditi Nagetse ka pobedi...

