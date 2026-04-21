Slušaj vest

Denver Nagetsi doživeli su bolan poraz od Minesote (119:114) i Timbervulvsi su u ovoj plej-of seriji NBA lige izjednačili na 1:1 u pobedama.

Sama završnica utakmice bila je za infarkt, Nagetsi su dva puta mogli do izjednačenja, a u prvom pokušaju Kristijan Braun je promašio jedno od dva slobodna bacanja i umesto da poravna rezultat, smanjio je na 115:114, te je dao priliku Minesoti da ode na plus tri. To su Timbervulvsi iskoristili, otišli su na 117:114, a onda je Džamal Marej povukao neshvatljiv potez i šutnuo dvojku sa distance, promašio i stavio tačku na poraz Nagetsa.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Trener Denvera, Dejvid Adelman, po završetku meča je istakao kako je umesto Kristijana Brauna, na liniji penala trebalo da završi Nikola Jokić.

- Uvek želiš da Jokić uzme taj šut. Ali on vidi šta vidi tamo na terenu. Igra svoju igru. I ako vidi saigrača otvorenog, dodaće loptu. I verujem Kristijanu Braunu da će pogoditi slobodna bacanja. Mislim, lopta je izašla iz obruča, to se dešava u NBA ligi. Imaćeš trenutke koje ne želiš da pamtiš - počeo je priču Adelman, pa dodao:

- Mislim, to je težak trenutak za Brauna posle tako dobre utakmice. Verujem najboljem igraču na svetu da donosi odluke kakve donosi. Video je Brauna, to je odluka koju je doneo. Znam da će Nikola imati svoj komentar na to, ali, znaš, odluke koje donosi u igri su uvek nesebične, uvek iz pravih razloga. I kao što sam rekao, verovao sam Braunu da će pogoditi ta slobodna bacanja.

Ne propustiteKošarkaKATASTROFA - JEDINA PRAVA REČ! Učinak Jokića i Mareja za NEVERICU: Meč se lomi, a oni odigraju OVAKO! Epilog je jasan - Denver je morao da izgubi!
KošarkaJOKIĆ KIPTI OD BESA! Srbin teško podneo poraz - uradio nešto što nikada ranije nije! Kamere sve zabeležile! (VIDEO)
KošarkaJOKIĆ U ŽESTOKOM KLINČU SA ZVEZDOM MINESOTE! Srbin se iznervirao i nasrnuo na Edvardsa: Detalj koji je mnogima promakao! (VIDEO)
KošarkaSUDIJE, IMATE LI VI OČI?! Nikolu Jokića pošteno ISPREBIJALI, arbitri se pravili blesavi: Ne jedan, ne dva... Srbin zaradio više od DESET udaraca u jednom napadu
 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir