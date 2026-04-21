Bolan poraz doživeli su košarkaši Denvera u drugom meču plej-of serije protiv Minesote. Konačan rezultat bio je 119:114 za Timbervulvse, a Nagetsi su u nekoliko navrata tokom utakmice mogli da osiguraju trijumf, a zatim i da se vrate i preokrenu.

Imao je Denver i 19 poena prednosti, prokockao je vođstvo, a u triler završnici nije uspeo da stigne do trijumfa. Ovaj poraz zaboleo je i Nikolu Jokića koji je otvorio dušu i pred novinarima priznao veliku grešku koju je napravio. Konkretna situacija desila se u finišu, pri rezultatu 115:113 za Minesotu, kada Jokić nije šutirao, već je dodao loptu Kristijanu Braunu.

Braun je iznudio dva bacanja, ali je pogodio samo jedno i propustio je priliku da poravna rezultat, a Jokić je priznao kako je trebalo da šutira ka košu umesto da proba da asistira.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić

- Mislio sam da je Entoni Edvards iskoračio i skočio ka meni, mislio sam da imam otvoren pas. Ipak, definitivno je trebalo da šutnem taj flouter. Imali smo posle toga dva bacanja, pa kraj nije bio toliko loš, ali apsolutno sam morao da uzmem taj šut - rekao je Jokić, pa je nahvalio Rudija Gobera koji ga je čuvao na fenomenalan način tokom većeg dela meča:

- On je sjajan defanzivac. Tera te na teške šuteve, ogroman je, dugačak i može da dohvati loptu iz svakog ugla. Zaista radi odličan posao u odbrani.

Dotakao se i pada u igri u drugoj četvrtini koju je Minesota dobila sa 39:20.

- Ne znam da li smo ispustili konopac. Košarka je igra serija. Mi smo imali našu u prvoj, oni svoju u drugoj četvrtini. To se dešava. Moramo ostati pribrani i ne smemo gubiti ideju vodilju. Jednostavno, nekad promašiš šuteve, a oni su u tom periodu pogađali apsolutno sve.

Prokomentarisao je i to što je Minesota imala daleko veću pomoć od igrača sa klupe u odnosu na Denver.

- Njihova klupa je odigrala jako dobro. Svako ko je ušao sa klupe uradio je nešto pozitivno za njih. Mi smo u prvoj utakmici bili ti koji su stizali i prestizali, sada su oni to uradili nama u drugoj četvrtini. Defanzivno nismo bili na nivou, morali smo mnogo bolje, barem da im otežamo te šuteve.

Za kraj, dotakao se i bizarnog pokušaja Džamala Mareja u poslednjem napadu Denvera. Nagetsima je bila potrebna trojka, Marej je šutnuo dugu dvojku i promašio, te stavio tačku na ovaj meč...

- To su odluke koje se donose u sekundi. Da je pogodio, imali bismo vremena da pravimo faul, možda bi oni promašili bacanje... To je situaciona košarka, nekad pogodiš, nekad ne - zaključio je Jokić.

