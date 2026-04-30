Srpska Mega više od decenije nosi epitet kluba koji je najbolji za razvoj mladih košarkaša.

To je ideja poznatog menadžera Miška Ražnatovića koju je uspeo da realizuje.

Luiđi Suigo košarkaš Mege Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Mega ozbiljan projekat

Pored toga što Mega u svojim redovima okuplja najbolje mlade srpske košarkaše, redovno dovodi i bisere iz evropskih zemalja, ali i drugih delova sveta.



Jedan od onih koji je ove sezone skrenuo pažnju javnosti na sebe jeste mladi Luiđi Suigo, 19-godišnji Italijan, visok 211 cm, koji je odlično igrao u seniorskoj konkurenciji u ABA ligi. Pre nekoliko dana, okitio se i titulom u juniorskoj ABA ligi, kada je slavio sa Megom protiv Crvene zvezde u finalu.

Luiđi Suigo u dresu Mege na utakmici protiv FMP u ABA ligi Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Priča o ocu i gubitku majke



Neverovatnu životnu priču ima mladi Luiđi Suigo, koju je podelio nedavno u razgovoru za italijansku "Gazzetta dello sport".



- Moj otac je visok dva metra. Počeo je kasno da igra, sa 17 godina. I dalje drži rekord u brzini napravljenih pet faulova! (smeh) Majka je bila visoka 1.80 cm. Izgubio sam je kada sam imao 11 godina - prisetio se Luiđi Suigo i dodao:



- Sa sedam godina, zbog problema sa petama, želela je da prestanem da igram, iz straha da se ne povredim. Kada je preminula bio je decembar, a u januaru je moj otac odlučio da me ponovo upiše na košarku, kako bi me oraspoložio. Nisam mogao da verujem da ponovo počinjem, to mi je pomoglo da ne mislim na ono što se mami desilo.

Izlazak iz zone komfora



Otkrio je Luiđi Suigo zašto je izabrao da dođe u Srbiju i kako mu prija poređenje sa Nikolom Jokićem, koji je takođe počeo u Megi.



- Izabrao sam Megu, ne samo zbog Jokića, već i zato što je više od deset igrača odatle otišlo u NBA, kao što osu Bitadze, Jović, Zubac... Druge opcije su bile Serija A, ili inostranstvo. Želeo sam drugačije iskustvo, više prostora i kvalitetnu ligu - priča ozbiljno Suigo i nastavlja:



- Hteo sam da izađem iz zone komfora. Odlazak u drugu zemlju i jezik koji ne govorim, pomaže mi da rastem kao osoba. A i zbog drafta, bilo mi je važno da imam ulogu startera i više prostora za greške.

Luiđi Suigo italijanski košarkaš u dresu Mege Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Jede hleb i lenjire

Luiđi Suigo je momak koji voli da se šali, neretko i na svoj račun.

- Najbolja šala je bila kada me je jedan momak zaustavio i pitao: "Šta jedeš za doručak da budeš tako visok? Hleb i lenjire - smejao se Suigo.



Luiđi Suigo otvoreno govori o svojim igračkim uzorima:

- Prvo je to bio Džejms Harden, ludovao sam gledajući njegov step-bek. Na igralištu sam ga imitirao i tako naučio taj pokret. Sa 14 godina sam želeo da budem kao Janis Adetokumbo, ali sa boljim šutom. Onda se pojavio Vembanjama! Gledam Jokića zbog igre u niskom postu, ali i Vembija i Kristapsa Porzingisa, pa im skidam pokrete.