Slušaj vest

Očajni Denver Nagetsi poraženi su još jednom od Minesote u gostima, ovog puta rezultatom 112:96, te su Timbervulvsi stigli do vođstva od 3:1 u seriji i sada su na korak od naredne runde.

Nikola Jokić meč je završio na granici tripl-dabla sa 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, a susret je obeležio i njegov sukob sa Džejdenom Mekdenijelsom na samom kraju utakmice.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom

Srpski as se osvrnuo i na svoju igru.

"Ne šutiram baš najbolje, naročito za tri poena. Rudi Gober radi dobar posao, fizički je jak, testira sudije, ometa šuteve... On je vrhunski defanzivac. Ali nije samo on, cela njihova ekipa je velika, dugačka, visoka, stalno su rukama na tebi, guraju te...", istakao je Jokić, pa se osvrnuo na to što on i saigrači gube sa 3:1 u ovoj seriji:

"Bili smo u ovoj situaciji i ranije. Kao što sam rekao ranije, najvažnija je samo sledeća utakmica. Idemo u Denver da pokušamo da vratimo seriju ovde. U plej-ofu samo moraš da nađeš način da pobediš. Ne možeš očekivati savršenu utakmicu, ali moraš da dobiješ taj posed, tu četvrtinu, to poluvreme", zaključio je srpski as.

Nikola Jokić protiv Minesote

Naredna utakmica na programu je za dva dana u Denveru.

