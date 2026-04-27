Debakl Denvera u seriji sa Minesotom izazvao je bes kod poznatog novinara koji prati ovaj tim.

Nagetsi su u četvrtoj utakmici poraženi rezultatom 112:96, uprkos tome što su „Vukovi“ u prvom poluvremenu ostali bez povređenog Entonija Edvardsa i važnog šrafa u rotaciji, Dontea Divinćenca.

Minesota sada vodi sa 3-1 u seriji, a iako je nastup Edvardsa u petom meču pod znakom pitanja, Denveru će to biti slamka spasa nakon katastrofalne partije.

Nikola Jokić u sukobu sa Džejdenom Mekdenijelsom Foto: Printscreen / Twitter / ShowCaseShabazz

Novinar Harison Vind nije štedeo reči nakon poraza od skoro 20 razlike, uputivši oštre kritike na račun Nikole Jokića i čitave ekipe.

"Ovaj tim (Denver) je jadan. Mekani su, nemaju disciplinu, nemaju lidera, predaju se u teškim momentima i sve počinje sa Nikolom Jokićem najboljim igračem i trenerom Dejvidom Adelmanom. Ovo je sramota. I večerašnja utakmica je simbol kako je cela sezona izgledala... Možeš sebe da ubeđuješ da je sve kako treba, kao što sam ja radio cele sezone, pa se sada osećam kao idiot", kazao je Vind.