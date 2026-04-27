San Antonio su na korak od plasmana u naredno kolo doigravanja vodili Dearon Foks sa 28 poena i Viktor Vembanjama, koji se vratio na teren posle potresa mozga, sa 27 poena, 11 skokova i sedam blokada.

Posle meča Vembanjama je otkrio u čemu je tajna uspeha Sparsa ove sezone.

"Kod nas nema bespotrebne drame. Najbolji smo kada radimo nevidljive stvari koje koriste drugima. Nema ljubomore, nikoga ne zanima ko je u startnoj postavi. To je naša najveća snaga", rekao je Vembanjama.

Osvrnuo se i na potres mozga koji je doživeo u drugoj utakmici.

Vembanjama doživeo potres mozga na utakmici protiv Portlanda!

"Nije to bio naročito strašan trenutak, mislim da je sve vreme bilo pod kontrolom. Bio je to veoma čudan osećaj, bez ulaženja u previše detalja, ali su svi vodili računa o meni i odlično brinuli", rekao je Vembi i dodao da nije bio zadovoljan načinom na koji je vođen NBA protokol.

"Ne želim da ulazim u detalje da to ne bi postalo smetnja. Pitajte me ponovo na kraju sezone. Svi doktori su bili sjajni, ali način na koji je situacija rešavana bio je veoma razočaravajući. Ne u Sparsima".