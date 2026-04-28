Srpski košarkaši Aleksandar Vojinović i Ognjen Nikolić novi su igrači Mege, saopštio je danas beogradski klub.

Oba igrača imaju po 19 godina i u poslednje dve sezone su nastupala za OKK Beograd u Košarkaškoj ligi Srbije (KLS).

KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Vojinović, koji igra na poziciji beka, je prethodne sezone bio najkorisniji igrač (MVP) KLS-a sa u proseku zabeleženim 19,9 poena, pet asistencija, 4,2 skoka i indeksom korisnosti 23,4, dok je Nikolić, koji je krilni centar, u toj sezoni upisivao 14,5 poena i 7,2 skoka po utakmici.

Oba igrača su u sezoni 2023/24 sa Megom igrala na završnom turniru juniorske Evrolige, kao i osvojila titulu U19 ABA lige u sezoni 2024/25.