Dominirali su Detroit Pistonsi tokom čitavog regularnog dela sezone NBA lige, završili su prvi na Istoku, a sada bi mogli da budu eliminisani već na startu plej-ofa!

Košarkaši Orlanda mogli bi da naprave jednu od najvećih senzacija u istoriji NBA lige, pošto trenutno vode sa 3:1 u seriji protiv Pistonsa i to nakon nove pobede, ovog put rezultatom 94:88.

Tek osmi put u istoriji najbolji tim konferencije mogao bi da ispadne u prvoj rundi plej-ofa, a da li će do toga doći, videćemo u nastavku serije.

Što se same utakmice tiče, Orlando su do pobede vodili Dezmond Bejn sa 22, Franc Vagner sa 19, kao i Paolo Bankero sa 18 poena i osam skokova. Kod Detroita bolji od ostalih bili su Kejd Kaningem sa 25 poena, devet skokova i šest asistencija i Tobijas Heris sa 20 poena i šest uhvaćenih lopti. Za tri dana serija se vraća u Detroit.

