Oklahoma Siti Tanderi stigli su do polufinala Zapada u NBA ligi pošto su sa 4:0 u pobedama ometlali ekipu Finiks Sansa na startu plej-ofa.

Tandere je do nove pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander, prvi favorit za MVP trofej i meč je završio sa sa poena i pet asistencija.

Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Pratio ga je Čet Holmgren sa 22 poena i osam skokova, a Nikola Topić nije igrao na ovom meču, ali je dobio priliku da se nađe u polufinalu Zapadne konferencije.

Kod Finiksa je bolji od ostalih bio Kolin Gilespi sa 20 poena.

