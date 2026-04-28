Oklahoma sada čeka boljeg iz serije Los Anđeles Lejkersa i Hjuston Roketsa.
OKLAHOMA OMETLALA FINIKS: Nezaustavljivi Šej Gildžes-Aleksander vodio Tandere do nove pobede, Nikola Topić stigao do polufinala Zapada!
Oklahoma Siti Tanderi stigli su do polufinala Zapada u NBA ligi pošto su sa 4:0 u pobedama ometlali ekipu Finiks Sansa na startu plej-ofa.
Tandere je do nove pobede predvodio Šej Gildžes-Aleksander, prvi favorit za MVP trofej i meč je završio sa sa poena i pet asistencija.
Šej Gildžes-Aleksander na meču Oklahoma - Finiks Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia
Pratio ga je Čet Holmgren sa 22 poena i osam skokova, a Nikola Topić nije igrao na ovom meču, ali je dobio priliku da se nađe u polufinalu Zapadne konferencije.
Kod Finiksa je bolji od ostalih bio Kolin Gilespi sa 20 poena.
