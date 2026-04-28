Jokić je meč završio sa 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova, te je novim tripl-dablom uspeo sve da zaseni. Ali, neko je zasenio čak i njega! Da, dobro ste pročitali, a zbog svega morala je da reaguje i NBA liga.

O čemu se zapravo radi...

Maskota Denvera je u jednoj od pauza postigla zaista nesvakidašnji koš. Popularni Roki popeo se na merdevine visoke deset metara i bacio loptu iza leđa, te postigao poene koji se nisu videli u prenosu uživo, a zbog kojih je i NBA liga reagovala i zapitala se - kako je ovo moguće!

Publika se prvo sledila i šokirala kada se maskota Denvera popela na merdevine, a kada je lopta prošla kroz obruč - svi su bili oduševljeni! Pogledajte i vi kako su izgledali ovi nemogući poeni maskote Denver Nagetsa za koje nismo sigurni ni da bi ih Nikola Jokić postigao...

