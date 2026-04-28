Denver Nagetsi ubedljivo su savladali Minesota Timbervulvse sa 125:113 u petom meču plej-of serije NBA lige i smanjili su na 3:2 u ukupnom rezultatu.

Nikola Jokić još jednom je dominirao i upisao tripl-dabl uz 27 poena, 16 asistencija i 12 skokova.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Posle utakmice, Jokić je na konferenciji za medije govorio o brojnim zanimljivim temama.

- Definitivno je fizikalnost bitna .Ne znam kako je moguće da smo imali 10 faulova u napadu, ali tako je kako je. Možda nam je to bilo potrebno, takva fizikalnost, to je način razmišljanja i za naredni meč - počeo je priču Jokić, pa dodao:

- Fizikalnost je bila bitna, fokus takođe. Bio sam u ovakvim situacijama i ranije. Znamo da kada igraš u eliminacionim mečevima moraš da budeš ekstremno fokusiran i smatram da smo to sada uradili. Ako razmišljate previše, onda ste u problemu. Morate da budete fizički spremni, ako napravite dva faula i to je okej. Samo da ne preterate sa razmišljanjem o tome.

Zatim je govorio o svom velikom rivalu, Rudiju Goberu.

- Znate kako, ponavljam ovo stalno, Rudi je sjajan defanzivac. Tera vas da radite nešto više u svakom posedu, svakoj situaciji. Mislim da sam igrao protiv njega najviše od svih centara tokom karijere. Dobro se poznajemo, igrali smo i u reprezentaciji. Dobro se znamo.

Dotakao se i Spensera Džonsa.

- Ostao je spreman, njegova minutaža je oscilirala, pa se povredio i prošao je kroz dosta toga. U prošloj utakmici. Da li je poentirao? Ali, njegov uticaj je bio veliki. U ovom meču je dao 20 poena što je veoma važno. Dao je neke važne trojke, defanzivno je bio agresivan i terao rivala da se premišlja.

Kao jedan od veoma važnih faktora u seriji je Nikola istakao igru u tranziciji i dolazak do lakih poena.

- Ovo je prva utakmica u kojoj smo im uradili nešto što su oni nama radili, ti laki poen u tranziciji. U kontri dva na jedan ili dva na nula ili kako god. Ako neko poentira u trećoj sekundi napada onda vas to 'ubija'. Moramo da budemo agresivni i da dolazimo do lakih poena.

Za kraj, govorio je i o narednom meču u Minesoti.

- Moramo da stvorimo sopstvenu energiju, da se hranimo time, tako razmišljamo. Nećemo da dozvolimo da buka utiče na nas. Samo da stvorimo svoju energiju i da gradimo tako - zaključio je Jokić.

