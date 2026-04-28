Slušaj vest

Vlade Divac i Dražen Petrović bili su veliki prijatelji, a onda je, odjednom, to prijateljstvo puklo.

Legendarni srpski košarkaš otvorio je dušu u podkastu "Byron Scott Fast Break" i otkrio je detalje poslednjeg susreta sa čuvenim hrvatskim asom.

- Bilo je to teško razdoblje za sve nas koji smo odrasli u Jugoslaviji. Odrastali smo zajedno, a onda odjednom političari donesu užasne odluke, izbiju preokreti i građanski ratovi. Ljudi počnu ubijati jedni druge i morate odabrati stranu - počeo je priču Divac, pa u dahu nastavio:

1/4 Vidi galeriju Vlade Divac na treningu Partizana Foto: KK PARTIZAN

- Sećam se da smo imali utakmicu u Portlandu. Inače bismo se čuli ako bismo igrali tamo ili ako bi oni dolazili u L.A. Očekivao sam da će doći po mene pa da odemo na ručak pre utakmice, ali nije se pojavio. Nakon toga smo imali trening šuta, pre njihovog. Kad smo završili, očekivao sam da ću ga videti kad izađe na teren. Svi iz ekipe Portlanda su izašli osim njega i pomislio sam, nešto nije u redu...

Nije tu bio kraj ove priče.

- Otišao sam do njihove svlačionice i pitao ga: „Dražene, šta se događa?“ Odgovorio mi je: „Problemi su kod kuće, videćemo šta će se dogoditi, pa kad se sve smiri, obnovićemo odnos“. Rekao sam mu: „Dražene, ja ne mogu imati prijatelje na određeno vreme“. Tu smo prekinuli - otkrio je Vlade Divac, a zatim dodao:

1/9 Vidi galeriju Dražen Petrović Foto: Printscreen, Screenshot, Printskrin/jutjub

- Tragedija se dogodila nekoliko godina kasnije. Bilo mi je jako teško. Nisam više dobio priliku da razgovaram sa njim, ali jesam sa njegovom majkom, bratom i porodicom i u tome nalazim mir. Ne krivim nikoga. Možda sam ja učinio nešto loše, a da toga nisam ni svestan. Teško je...

I danas se Divac sa osmehom na licu seća Draženove posvećenosti košarci.

- Igranje sa Draženom u reprezentaciji pokazalo je da je njegova radna etika bila kao ni kod koga drugog. On je primer za sve klince koji žele da uspeju u ligi. To je ono što morate da radite!

Podelio je i zanimljivu anegdotu.

- Sećam se naše prve sezone, on je bio u Portlandu, ja u Los Anđelesu. Bila je pauza za Ol-star i imali smo nekoliko slobodnih dana. Došao je u L.A., a ja sam pokušao da organizujem večeru u restoranu, ali on je insistirao da prvo odemo u dvoranu. Rekao sam mu: „Zakasnićemo“, ali nije hteo ni da čuje dok ne odradi trening. Tek kada bi ispunio svoj plan, mogli smo dalje - zaključio je Divac.

BONUS VIDEO: