Plej-of NBA lige uveliko traje, Los Anđeles Lejkersi bez povređenog Luke Dončića uspevaju da izađu na kraj sa Hjuston Roketsima i vode sa 3:1 u seriji, a slovenački as na privatnom planu doživljava neočekivani preokret u drami oko razvoda sa Anamarijom Goltes.

Par vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za avgust.

Ova odluka suda i ovaj preokret, obradovaće navijače Lejkersa, koji sada znaju da Dončić, kada se oporavi od povrede, može da se fokusira samo na teren.

Podsetimo, Luka je početkom godine potvrdio raskid sa dugogodišnjom partnerkom, a javno je poručio i šta su mu prioriteti.

- Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Sve što radim, radim za njihovu sreću - rekao je on tada.

Kada će se Luka Dončić oporaviti od povrede i vratiti na teren, ostaje da se vidi. Trener Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru.

- Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je Redik.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gde je imao posebne tretmani za što brži oporavak.

