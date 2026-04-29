Pogledajte najzanimljivije detalje sa petog meča plej-of serije između Bostona i Filadelfije.
EMBID ŠOKIRAO SELTIKSE! Filadelfija slavila u Bostonu i ostala u seriji - da li može do čuda i velikog preokreta?! (VIDEO)
Košarkaši Filadelfije iznenadili su Boston Seltikse u gostima u petom meču plej-of serije NBA lige, slavili su sa 113:97 i smanjili na 3:2 u pobedama.
Seventisikserse je do ovog trijumfa nosio Džoel Embid sa 33 poena, osam asistencija i četiri skoka.
Džoel Embid
Uz njega, odličan je bio i Maksi sa 25 poena, deset skokova i pet asistencija.
Kod Bostona, bolji od ostalih bili su Tejtum sa 22 poena, 16 skokova i četiri asistencije i Braun sa 22 poena i po pet skokova i asistencija.
