Dileme više nema - Nikola Jokić i Denver Nagetsi dobili su vesti koje su čekali i sada znaju kada će igrati ključni meč za ostanak u plej-of seriji sa Minesotom.

Susret protiv Timbervulvsa na programu je u noći između četvrtka i petka u Minesoti, što je bilo poznato i ranije, ali sada se zna i tačan termin.

Utakmica počinje u 3.30 po centralnoevropskom vremenu, tako da je jasno da navijači Nagetsa u Srbiji neće spavati.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

Podsetimo, trenutno je 3:2 za Minesotu i Denver mora da napravi brejk kako bi vratio seriju u Kolorado i pokušao da stigne do preokreta.

Nagetsi su slavili u prvoj utakmici, zatim su Timbervulvsi vezali tri trijumfa, da bi Denver uzvratio u prethodnom meču.

Šta vi mislite, hoće li Nikola Jokić i Denver Nagetsi uspeti da slave protiv Minesote u šestom meču ove serije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

