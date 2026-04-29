Dileme više nema - Nikola Jokić i Denver Nagetsi dobili su vesti koje su čekali i sada znaju kada će igrati ključni meč za ostanak u plej-of seriji sa Minesotom.

Susret protiv Timbervulvsa na programu je u noći između četvrtka i petka u Minesoti, što je bilo poznato i ranije, ali sada se zna i tačan termin.

Utakmica počinje u 3.30 po centralnoevropskom vremenu, tako da je jasno da navijači Nagetsa u Srbiji neće spavati.

Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

Podsetimo, trenutno je 3:2 za Minesotu i Denver mora da napravi brejk kako bi vratio seriju u Kolorado i pokušao da stigne do preokreta.

Nagetsi su slavili u prvoj utakmici, zatim su Timbervulvsi vezali tri trijumfa, da bi Denver uzvratio u prethodnom meču.

Šta vi mislite, hoće li Nikola Jokić i Denver Nagetsi uspeti da slave protiv Minesote u šestom meču ove serije? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteKošarkaKO NIJE GLEDAO PRENOS UŽIVO - EVO KAKO JE DENVER SRUŠIO MINESOTU: Pogledajte najzanimljivije detalje sa petog meča serije Nagetsa i Timbervulvsa (VIDEO)
Nikola Jokić i Rudi Gober u petom meču Denver - Minesota
KošarkaKOŠARKAŠKA POEZIJA NIKOLE JOKIĆA - BRUTALNA PARTIJA U MVP MODU! Srbin očitao lekciju Minesoti: Delio magične asistencije, pogađao odakle je hteo... (VIDEO)
Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota
Košarka"PONAVLJAM TO STALNO..." Nikola Jokić stao pred novinare, pa govorio o Rudiju Goberu! Srbin imao šta da kaže o velikom rivalu!
Nikola Jokić na konferenciji za medije posle petog meča Denver - Minesota
KošarkaMA, DAJTE! OVO JE NEMOGUĆE! Potez koji niste mogli da vidite u prenosu uživo, a koji je sve SLEDIO i šokirao, a onda - ODUŠEVIO! Ovo ne može ni Jokić! (VIDEO)
Nikola Jokić na petom meču Denver - Minesota

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir