Košarkaš Hjustona Kevin Durent propustiće i petu utakmicu prvog kola plej-ofa NBA lige protiv Los Anđeles Lejkersa zbog uganuća levog skočnog zgloba.

Durent nije učestvovao u treningu Hjustona pre nego što je ekipa otputovala za Kaliforniju na petu utakmicu, gde će još jednom pokušati da izbegnu eliminaciju pošto Lejkersi vode sa 3:1.

Kevin Durent i Alperen Šengun Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia, Nick Cammett / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Idemo dan za danom, od utakmice do utakmice. Ali, moraćemo da izađemo na teren i uradimo neke stvari, a on danas nije učestvovao u treningu. Radi na kondiciji i na nekim drugim stvarima kako bi pokušao da se vrati", rekao je trener Hjustona Ime Udoka.

Durent je propustio prvu utakmicu ove serije protiv Lejkersa zbog povrede desnog kolena, vratio se za drugu i postigao 23 poena za 41 minut na parketu, kada je i povredio skočni zglob pred kraj meča.

Hjuston je pobedio u četvrtoj utakmici sa 115:96 i tako produžio seriju, uprkos tome što mu je nedostajala prva zvezda tima. ; Durentovi problem sa povredama u ovom plej-ofu usledili su nakon što je 37-godišnjag bio drugi u ligi u regularnom delu sezone igrajući 2.840 minuta.

Durent, koji je u svojoj prvoj sezoni u Hjustonu nakon trejda iz Finiksa, peti je najbolji strelac u istoriji NBA lige.

Peta utakmica prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije između Los Anđeles Lejkersa i Hjustona igra se u noći između srede i četvrtka.

