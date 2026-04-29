Sve su prilike da Isak Bonga, koji je ove sezone bio najpouzdaniji igrač Partizana, broji svoje poslednje dane u crno-belom dresu.

Kako prenosi Meridian sport, izvori bliski Detroit Pistonsima potvrđuju da je trenutno vodeći tim Istoka uverio nemačkog reprezentativca da mu je mesto u NBA ligi.

Budući da se to poklapa sa njegovim ličnim ambicijama, samo je pitanje dana kada će aktivirati izlaznu klauzulu i preseliti se u Mičigen. Očekuje se da se čitav posao ozvaniči 20. jula, odmah po završetku Letnje lige u Las Vegasu, saznaje Meridian sport.

Iako je ponuda za Bongu bilo i tokom same sezone, Partizan tada nije želeo da ga pusti zbog velikih turbulencija u ekipi, svestan da će visina obeštećenja za odlazak u Ameriku ostati ista i na leto.

Prema važećem ugovoru, odluka je sada isključivo na igraču, koji uz obeštećenje od 875 hiljada dolara može da se vrati u najjaču ligu sveta gde je već nastupao za Lejkerse, Vašington i Toronto.