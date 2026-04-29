18:51

2. četvrtina

Zvezda je dobila prvu četvrtinu rezultatom 33:15.

Raste prednost Crvene zvezde, vezali su crveno-beli tri trojke, Đurišić, Karter i Škobalj - 46:21 u 13. minutu.

Karter ima 4/4 za 3, ukupno 14 poena. Dobrić je stigao do osam poena, Đurišić do sedam.

U gostujućoj ekipi, Savić ima sedam poena.

Zlatibor se probudio i napravio seriju 10:0. Gosti su u 17. minutu prišli na 48:33

18:37

1. četvrtina

Uranagski početak Zvezde.

Posle četiri minuta rezultat je 18:0

Gosti su tek u 5. minutu postigli prve poene - 18:2

Razigrani Karter, ubacio je tri trojke iz tri pokušaja, a Zvezda prvu četvrtinu rešava u svoju korist rezultatom 33:15.

18:31

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - ZLATIBOR

Sudija: Obrknežević, Juras, Manojlović

CRVENA ZVEZDA: Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Đurić, Simjanovski, Đurišić, Nvora, Odželej, Škobalj

ZLATIBOR: Lejsi, Sibej, Protić, Kulundžić, Karapetrović, Đorđević, Savić, Smiljanić, Joksimović, Hanter.Vitfild, Matović, Čorbić.