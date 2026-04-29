CRVENA ZVEZDA - ZLATIBOR: Razigrani Karter, Đurišić debitovao! Gosti napravili veliku seriju
Košarkaši Crvene zvezde od 18.30 časova dočekuju Zlatibor u prvoj utakmici četvrtfinalne serije Košarkaške lige Srbije.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić".
Play in se igra po principu četvrtfinala, na dve dobijene utakmice, od kojih se prva igra na terenu bolje plasirane ekipe.
Pobednici četiri meča u play in-u izboriće plasman na prvi, istorijski Fajnal for KLS.
Pobednik ove serije igraće u polufinalu protiv pobednika serije u kojoj se sastaju Spartak i Borac.
U drugom delu žreba parovi su Partizan - Sloboda i Mega - FMP.
Fajnal-for KLS biće odigran od 29. do 31. maja u Nišu.
2. četvrtina
Zvezda je dobila prvu četvrtinu rezultatom 33:15.
Raste prednost Crvene zvezde, vezali su crveno-beli tri trojke, Đurišić, Karter i Škobalj - 46:21 u 13. minutu.
Karter ima 4/4 za 3, ukupno 14 poena. Dobrić je stigao do osam poena, Đurišić do sedam.
U gostujućoj ekipi, Savić ima sedam poena.
Zlatibor se probudio i napravio seriju 10:0. Gosti su u 17. minutu prišli na 48:33.
1. četvrtina
Uranagski početak Zvezde.
Posle četiri minuta rezultat je 18:0.
Gosti su tek u 5. minutu postigli prve poene - 18:2.
Razigrani Karter, ubacio je tri trojke iz tri pokušaja, a Zvezda prvu četvrtinu rešava u svoju korist rezultatom 33:15.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - ZLATIBOR
Sudija: Obrknežević, Juras, Manojlović
CRVENA ZVEZDA: Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Đurić, Simjanovski, Đurišić, Nvora, Odželej, Škobalj
ZLATIBOR: Lejsi, Sibej, Protić, Kulundžić, Karapetrović, Đorđević, Savić, Smiljanić, Joksimović, Hanter.Vitfild, Matović, Čorbić.